Grande Fratello, Perla Vatiero in lacrime: "Stanca di dovermi giustificare"

Negli ultimi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, la giovane campana sembra essere molto provata: l'amaro sfogo con Letizia Petris.

Negli ultimi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero sembra essere molto provata, soprattutto per gli attacchi esterni che ha ricevuto nelle ultime settimane. La giovane salernitana è stata messa sotto accusa per il suo rapporto, sempre più stretto e intimi, con Alessio Falsone, nonostante abbia detto più volte di ritenerlo solo un amico e di essere innamorata di Mirko.

Perla si è isolata in giardino e si è si è lasciata andare in un lungo pianto. "Mi sto solo sfogando un po', tenevo tutto dentro" ha confidato la ragazza a Letizia Petris.

"Penso che tu abbia superato molto di peggio e la lucidità l’hai sempre trovata - ha dichiarato Letizia cercando di sostenerla - Sei una delle persone più equilibrate che io abbia mai conosciuto nella mia vita a differenza di quello che mi hai raccontato quando ti ho conosciuto su di te. Hai un giudizio di te molto lontano dalla realtà perché la Perla di prima non è la Perla di adesso. A volte pensi di essere una supereroina ma non lo sei, sei un essere umano. A te quello che ti fa male è che non hai ordine, lo sento anche quando mi parli…. Tu accumuli perché hai paura di quello che le persone stanno pensando ma più chiara di così non sei potuta essere. Hai fatto sempre quello che ti sentivi. Hai seguito il tuo cuore mettendo in ballo la testa..."

Quindi, Perla ha spiegato:

!Dovevo sfogare, buttare un po’ fuori perché non ce la facevo più. Non lo faccio mai. Sono stanca di giustificare ogni cosa che faccio. Non mi spiego come ci sia ogni piccola cosa che mi tocca e mi fa sentire debole.!"

Nelle ultime ore, la Vatiero è stata messa sotto accusa per un discorso in codice rivolto a Greta e Sergio in cui è sembrato facesse riferimento ad Alessio.

"Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero. Magari tu vuoi tanto la Nike, e poi scompare e non è più la Nike che volevi tu come all’inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo. Sergio ti posso chiedere una cosa? Prima che eravate a mangiare, che vi siete detti? Devo aspettare per paura che mi facciano male i piedi nelle nuove scarpe? Ok. Comunque di che parlavate prima? Ah con lui non avete parlato ‘di scarpe’ prima che eravate insieme?”

