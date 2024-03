Grande Fratello, Perla Vatiero esulta e abbraccia Greta Rossetti, salvata dal televoto: la reazione di Mirko Brunetti!

Gossip TV

Ieri sera, al GF, Greta Rossetti è stata salvata dal televoto e potrà continuare il suo percorso nella casa: la reazione entusiasta di Perla Vatiero è stata notata da Mirko Brunetti!

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, in onda su Canale5, Greta Rossetti è stata salvata dal televoto e Perla Vatiero ha esultato entusiasta per il risultato che permetteva alla gieffina di restare nella Casa di Cinecittà e proseguire così il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini.

GF, Perla esulta per il salvataggio di Greta al televoto: la reazione di Mirko non passa inosservata [VIDEO]

Il conduttore ha annunciato che Greta Rossetti e Federico Massaro erano stati salvati dal televoto e l'ex tentatrice di TI è corsa ad abbracciare Perla Vatiero, con cui ha stretto un legame molto forte nella Casa, al di là del loro passato che le ha viste rivali per l'amore di Mirko Brunetti. E, proprio la reazione di quest'ultimo all'abbraccio tra la sua ex fidanzata e la sua quasi (forse) fidanzata Perla non è passata inosservata.

Mirko, infatti, durante l'abbraccio delle due gieffine, non ha nascosto un'espressione perplessa, come se non si capacitasse della sintonia nata tra le due ragazze. Poco dopo, quando si è reso conto di essere ripreso dalle telecamere, ha modificato la sua espressione, sorridendo a labbra strette, ma la sua prima reazione è stata notata dal pubblico che, sul web non ha mancato di ironizzare.

In realtà, il triangolo Mirko-Perla-Greta è oramai seppellito da tempo: già l'ingresso di Perla nella Casa del GF ha modificato la situazione tra Mirko e Greta, ma sono state le parole dell'ex concorrente di TI sulla tentatrice che hanno posto fine alla dinamica del triangolo. A quel punto, mentre Perla e Mirko hanno ripreso a girare l'uno intorno all'altra, Greta ha intrapreso un legame prima con Vittorio Menozzi e poi con Sergio D'Ottavi, attirandosi le critiche di chi ritiene che la gieffina si faccia conoscere solo per i triangoli che mette in piedi nel programma.

Scopri le ultime news su Grande Fratello