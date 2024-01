Grande Fratello, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi a confronto dopo le accuse mosse da Mirko Brunetti (VIDEO)

Gossip TV

Perla Vatiero conforta Giuseppe Garibaldi al Gf: "Un motivo c'è se sei ancora qui".

L'attacco di Mirko Brunetti, che durante l'ultima diretta del Grande Fratello, ha accusato Giuseppe Garibaldi di essere un vero e proprio giocatore, ha destabilizzato il diretto interessato. A consolare il concorrente calabrese ci ha pensato Perla Vatiero, che ha cercato di ridimensionare le parole del suo ex fidanzato.

Giuseppe Garibaldi in crisi, la reazione di Perla Vatiero

Nella Casa del Grande Fratello è nato un bel rapporto tra Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. L'avvicinamento tra i due, però, ha infastidito Mirko Brunetti che, durante l'ultima puntata, non ha perso occasione di puntare il dito contro il calabrese. L'ex concorrente del reality show è infatti convinto che Giuseppe avrebbe tranquillamente iniziato una storia con Perla o con Greta Rossetti, se le due ragazze gliene avessero dato la possibilità.

Le accuse mosse da Mirko non sono passate inosservate a Giuseppe, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere nella Casa del Gf. A cercare di farlo ragionare è arrivata Perla, che ha invitato l'amico a non pensare troppo a quello che gli ha detto il suo ex fidanzato durante l'ultima puntata:

Non ti buttare giù per queste cose, stare così tutta la giornata ti porta a pensare...Io non so tu come sei fatto, ma pensare e stare così tutta la giornata è peggio, è straziante. Devi distrarti [...] La situazione con Bea, pure, devi imparare a conviverci. Purtroppo quella è la situazione se vuoi stare qua dentro [...] Mirko ti ha detto che sei un giocatore, ma fa parte del gioco. Sei nella Casa del Grande Fratello, le cose importanti sono altre. Non ti ha offeso, ma ti ha detto che sei un giocatore...Cos'è che ti preoccupa? Un motivo c'è se sei ancora qui.

