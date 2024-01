Grande Fratello, ex volto di Temptation Island rivela: "Igor Zeetti nella Casa? Sarebbe una bella bomba perché..."

Gossip TV

Un ex tentatore di Temptation Island commenta le ultime dinamiche del Grande Fratello.

La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua a tenere banco sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A dire la sua è arrivato anche l'ex tentatore di Temptation Island Davide Blanda che, intervistato da Giada Di Miceli, ha parlato della possibilità di vedere il suo collega Igor Zeetti nella Casa di Cinecittà.

Igor Zeetti al Gf? Parla un ex volto di Temptation Island

Davide Blanda ha rilasciato una lunga intervista nel programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio, in cui ha ricordato la sua esperienza a Temptation Island insieme ad Alessia Bottiglia. Ospite di Giada Di Miceli, però, l'ex tentatore ha colto l'occasione anche per commentare uno degli argomenti più discussi del Grande Fratello, ovvero il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, nel quale si era inserito anche Igor Zeetti:

Igor era il più simpatico dei miei colleghi tentatori. Lui e Perla si sono frequentati qualche mese, non so come è andata a finire tra di loro. Probabilmente Perla era ancora innamorata di Mirko, non ho seguito molto il Grande Fratello, ma da quello che ho visto ho potuto capire questo. L’attrazione che avevano Perla e Igor è nata dopo che io ho lasciato il programma, quindi non li ho vissuti. Igor è un ragazzo molto simpatico, che lega con tutti. Sicuramente l’avrà conquistata anche con la simpatia, poi la storia è finita. Anche Mirko sembra un bravo ragazzo, ci sono state incomprensioni tra loro che hanno affrontato nel villaggio per capire un po’ le mancanze che ci sono state nella coppia, però nei loro occhi vedo ancora dell’amore, per cui chissà…

E sulla possibilità di vedere Igor varcare la famosa porta rossa del Gf, l'ex tentatore ha confessato:

Ultimamente io e Igor non ci siamo sentiti, sono rimasto in buoni rapporti con tutti, però Igor non lo sento spesso. Potrebbe entrare al Grande Fratello? Sarebbe una bella bomba, un’esperienza per lui e sicuramente si riaccenderebbe qualcosa, sarebbe molto interessante vederlo.

Leggi anche L'amaro sfogo di Beatrice Luzzi

Chiuso il capitolo Temptation Island e Gf, Davide ha parlato di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne:

Io avevo fatto Uomini e Donne anni fa, c’era stata una selezione per tronisti, all’epoca c’erano Davide Donadei e Gianluca De Matteis e il pubblico aveva scelto loro due. Poi in quel momento a livello lavorativo ero un po’ impegnato e quindi non ho proseguito. Se Maria dovesse contattarmi lo farei, mi piacerebbe come esperienza. Io ho pensato tanto ai reality e tante persone che si sono conosciute al Grande Fratello, a Uomini e Donne si sono sposate, hanno avuto una famiglia e quindi è tutto vero, mi piacerebbe. Sarebbe bello innamorarmi, sarebbe anche ora.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.