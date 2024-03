Grande Fratello, Perla Vatiero dopo lo scontro con Mirko Brunetti: "A fine puntata volevo andare via con lui"

Gossip TV

Lo sfogo di Perla Vatiero dopo la 41esima puntata del Grande Fratello.

Ieri, nel corso della 41esima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto nuove incomprensioni e il 26enne originario di Rieti ha parlato direttamente con la sua fidanzata in studio, palesando contro di lei un certo risentimento per come si è espressa durante la settimana nei confronti di Alessio Falsone. La Vatiero ha infatti ammesso di aver avuto diversi confronti con gli altri suoi compagni d'avventura cercando ci capire Alessio se sia interessato a lei o ad Anita Oliveri e, naturalmente, i discorsi hanno infastidito Mirko.

Grande Fratello, Perla Vatiero: "Ieri avrei preso le valigie e me ne sarei andata, sarei uscita per andare da Mirko"

"Sono molto deluso, hai fatto capire molto di più di quello che forse credi. Se volevi togliermi dei dubbi non l’hai fatto. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma" ha dichiarato Mirko. Questa mattina Perla, parlando con Greta e Letizia, ha esternato il suo dispiacere affermando che ieri avrebbe voluto lasciare la Casa per raggiungere Mirko.

Ecco cosa ha dichiarato Perla in giardino:

"Mi dispiace solo che per una cosa veramente stupida…Una bambinata come quella che è stata vista a letto che era una curiosità personale che non dipende dal fatto che ti piaccia o meno una persona. Tra l’altro siamo in un contesto piccolo dove questi siamo . Se a me piaceva Alessio ci dovevo perdere la testa perché comunque non è che lo vedi ogni tanto che magari ti può piacere esteticamente…tu qua dentro lo vivi. Non si può proprio paragonare il fatto di piacere o non piacere. Veramente, noi in tugurio abbiamo fatto discorsi…Io mi mangiavo le mani perché era una cosa assurda. Lui ragionava dicendo “se tu non fossi fidanzata con me a te sarebbe piaciuto...

La Vatiero ha poi proseguito:

"Ieri avrei preso le valigie e me ne sarei andata, sarei uscita per andare da lui. Se avessi avuto la possibilità l’avrei fatto. Che facevo? Me ne andavo due settimane prima della fine? Mollo? Sarei folle, non me lo perdonerei ma non me lo perdonerebbe nemmeno lui, lo conosco. Perché è folle quello che ha pensato, non lo accetto."

