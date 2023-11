Grande Fratello, Perla Vatiero a poche ore dal suo ingresso: "Sono pronta, spero di..."

Gossip TV

L'ultimo messaggio social di Perla Vatiero prima di fare il suo ingresso ufficiale al Grande Fratello.

Oggi, giovedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il ventesimo appuntamento con il Grande Fratello durante il quale farà il suo ingresso ufficiale Perla Vatiero dopo essersi negativizzata dal Covid che ha fatto slittare di una puntata il suo arrivo nella Casa.

Grande Fratello, parla Perla Vatiero a poche ore dal suo ingresso ufficiale: "Spero di non deludervi e non deludere me stessa. Ora sono felice"

Prima della sua permanenza forzata nel grande loft di Cinecittà, Perla ha affidato ai social il suo ultimo pensiero prima di diventare una concorrente ufficiale del reality show targato Mediaset:

"Spero di dimostrare a tutti voi la persona che sono, vera e sincera. Spero di non deludervi e non deludere me stessa. Ora sono felice. Sono pronta per iniziare questo nuovo percorso della mia vita" queste le parole dell'ex fidanzata di Mirko. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha ribadito il grande affetto che lo lega a lei manifestando anche un certo fastidio per alcuni apprezzamenti di Giuseppe Garibaldi nei confronti della Vatiero:

"Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco - ha dichiarato Mirko - Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto ‘cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto’. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata. […] Lei è donna è bellissima [...] Ora spero che in puntata non ci siano nuove rivelazioni su Greta, che magari l’ha presa male. Mi auguro che non abbia detto nulla di sbagliato."

