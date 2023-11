Grande Fratello, Perla parla con Mirko: "Ho sbagliato a Temptation Island" e Greta minaccia querele

Gossip TV

A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello, Perla Vatiero ha parlato con Mirko Brunetti di ciò che gli aveva rinfacciato prima della loro partecipazione a Temptation Island.

Grande Fratello, il primo chiarimento tra Perla e Mirko

La 26enne infatti lo aveva definito apatico, svogliato, troppo preso dal lavoro e con poca iniziativa. La Vatiero, tuttavia, proprio oggi, ha voluto spiegare al suo ex fidanzato che questi atteggiamenti Mirko li ha avuti negli ultimi mesi della loro storia e non nel corso di tutta la loro lunga relazione.

"Ok posso aver sbagliato nell’esprimermi. Però voglio chiarirmi. Io non ho detto che sei sempre stato apatico. Altrimenti sarei stata con te cinque anni? Però lo sei diventato negli ultimi mesi. Questo volevo dire, non che sei sempre stato noioso. Anzi, non l’ho mai inteso in quella maniera. Mi fa piacere allora che ci sia stato questo chiarimento" queste le parole di Perla al 26enne che ha voluto ribadire di non essere un ragazzo apatico. La giovane salernitana ha parlato anche con Angelica e Letizia alle quali ha riferito di sentirsi, ad oggi, completa e di stare bene anche da sola. "Ora mi sento completa. A lui toglievo tanto" ha affermato con rammarico, convinta di aver fatto del male al suo ex fidanzato.

Intanto, Greta Rossetti, sempre molto attiva sui social ha minacciato azioni legali nei confronti di chi fraintenderà le sue parole. Relativamente alle Ig Stories, l'ex tentatrice ha voluto precisare che il suo non era assolutamente un attacco nei confronti del reality ma una semplice constatazione in quanto le sue ultime dichiarazioni non erano necessariamente destinate a trovare uno spazio nella puntata e quindi ad informare Mirko.

