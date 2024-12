Grande Fratello, Perla Maria Peravia stronca Shaila Gatta con una frase! (VIDEO)

Gossip TV

Al GF, Perla Maria Peravia ha già mostrato il suo carattere e ha zittito Shaila Gatta con una risposta inaspettata. Ecco cosa è successo!

Perla Maria Peravia ha varcato la soglia della porta rossa della Casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì 2 dicembre insieme alla madre Maria Monsè, già ex concorrente del reality. La giovane gieffina si è già fatta notare per la personalità allegra e senza filtri, complice anche la sua giovane età. Perla Maria infatti ha compiuto 18 anni da poco e ha dichiarato che il suo sogno era entrare nella Casa più spiata d'Italia.

GF, Shaila Gatta vuole insegnare a Perla Maria un balletto sexy: la gieffina la stronca con una frase

All'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Perla Maria ha iniziato a stringere amicizia con gli altri concorrenti, tra cui Shaila Gatta. La giovane gieffina è stata protagonista di un evento, insieme all'ex velina di Striscia la Notizia, che ha messo ben in chiaro il suo carattere. Mentre erano in salotto, Shaila ha provato a insegnare a Perla Maria un balletto sexy: a lei si è unita Federica Petagna, che ne imitava i movimenti.

Shaila ha scherzato con Perla Maria, dicendole che con questi passi seducenti avrebbe sicuramente conquistato qualsiasi ragazzo che avesse incontrato. A sorprendere i fan è stato un commento della gieffina più giovane che non ha nascosto di non condividere il pensiero di Shaila e l'ha prontamente zittita:

"Io lo conquisto con questo" ha dichiarato senza mezzi termini Perla Maria, indicando la sua testa e riferendosi perciò alla sua intelligenza. Una risposta che è piaciuta agli utenti sui social e che li ha divertiti molto.

Shaila: "così lo conquisti 💃🍑"

Perla Maria: "io lo conquisto con questo 🧠"

LA GATTTA ASFALTATA DA UNA 18ENNE,HA RAGIONE #grandefratello pic.twitter.com/UtXn7t2zIa — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) December 4, 2024

GF, Shaila e Lorenzo in crisi: la lite e l'addio degli Shailenzo

Shaila Gatta è indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione del GF: il triangolo amoroso con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, la relazione con quest'ultimo e la rivalità con Helena Prestes non hanno fatto altro che porla al centro delle dinamiche della Casa nelle ultime settimane. Nelle scorse ore, la gieffina e Spolverato hanno avuto un'accesa discussione che li ha portati a mettere un punto alla loro storia.

La causa del litigio è stata l'eccessiva gelosia di Lorenzo per un balletto sensuale in cui Shaila si è cimentata con Alfonso D'Apice: la scena ha infastidito molto il modello milanese che non ha nascosto le sue emozioni. Il concorrente ha affrontato l'ex velina e senza troppi preamboli ha accusato la fidanzata di non essersi comportata correttamente. Shaila ha ribattuto che non ha fatto nulla di male e che Lorenzo dovrebbe imparare a mettersi in dicussione e a non esagerare.

Il modello a queste parole ha perso le staffe e le ha detto: "Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffanc**o che non mi capisci". Alla fine del suo discorso Lorenzo ha dichiarato che non arrivati a questo punto, allora, sarebbe stato meglio non proseguire la loro storia: "Per me finisce qui, non necessito di altro".

Scopri le ultime news su Grande Fratello