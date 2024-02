Grande Fratello, paura per Giuseppe Garibaldi: nuovo malore nella casa

Gossip TV

Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi che si è sentito nuovamente male nella Casa del Grande Fratello.

A meno di due settimane dal ricovero in ospedale che lo ha tenuto qualche giorno lontano dalla Casa per accertamenti medici, Giuseppe Garibaldi nel corso della giornata di ieri, ha avuto un nuovo malore.

Ad accorgersene è stata Grecia Colmenares che si è accorta che qualcuno stava vomitando in bagno. I ragazzi lo hanno subito raggiunto per assisterlo. Poco dopo è arrivata una nuova nota ufficiale diffusa nelle pagine social del programma, annunciando che il 30enne calabrese è nuovamente uscito dalla casa per sottoporsi ad accertamenti medici.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici.

Secondo quanto si apprende su Twitter (X), il malessere di Garibladi sarebbe dovuto allo stress e degli integratori che ha assunto.

Aggiornamento condizioni Giuseppe

Giuseppe è sotto osservazione medica.

Il suo stato dipende dallo stress e dagli effetti degli integratori che ha assunto.

La famiglia ringrazia coloro che hanno fatto sentire la loro vicinanza.

