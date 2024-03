Grande Fratello, parla un'ex fidanzata (molto nota) di Alessio Falsone: "E' l'opposto di ciò che sembra"

Gossip TV

"Alessio Falsone? Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità": la rivelazione della modella, ex flirt del 31enne milanese tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello.

Il 31enne milanese Alessio Falsone, nonostante sia entrato poco più di un mese fa nella Casa del Grande Fratello, è stato spesso protagonista del reality e messo sotto accusa per i suoi atteggiamenti giudicati aggressivi e fuori luogo.

Grande Fratello, parla Carolina Stramare: "E’ l’opposto di ciò che sembra e mi spiace che spesso mi tiri in mezzo"

Non solo, Alessio è riuscito anche a far capitolare Anita Oliveri che per quasi tutta la durata del programma era sicura dei suoi sentimenti nei confronti di Edoardo Sanson, il giovane romano con cui era legata da oltre dieci anni.

Molti telespettatori credono che il milanese sia entrato con il preciso scopo di creare una storia infatti lo ha confermato lui stesso parlando con Perla Vatiero. Voleva creare una dinamica amorosa con Greta ma poi si è accorto che Sergio era coinvolto dall'ex tentatrice è ha lasciato perdere. Al di là della storia con la Oliveri, certamente Alessio non ha attirato molte simpatie per il suo atteggiamento talvolta arrogante e. a dire la contro il gieffino, ci ha pensato anche una nota ex fidanzata, la modella, ex Miss Italia 2019, Carolina Stramare.

A rivelarlo, l'esperta di gossip Deianira Marzano:

"Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone, ha riferito a persone vicine testuali parole: “Mi piacerebbe tanto che si sapesse la verità. Sono anni che prova a partecipare a reality. Quando stavamo insieme mi parlava di Uomini e Donne, di mettere foto con lui. E’ l’opposto di ciò che sembra e mi spiace che spesso mi tiri in mezzo".

