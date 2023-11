Grande Fratello, parla la presunta fidanzata di Giuseppe Garibaldi: "Mi ha giurato amore eterno!"

Gossip TV

Il noto concorrente del GF, Giuseppe Garibaldi, in realtà è fidanzato? Spunta una presunta ragazza che svela dei retroscena!

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello di quest'anno: nel reality show di Mediaset, in onda su Canale5 con un doppio appuntamento, Garibaldi ha fatto parlare di sé non solo per la sua simpatia, ma anche per la relazione, durata pochissimo, con Beatrice Luzzi.

GF, parla la presunta fidanzata di Garibaldi!

Nella puntata di ieri sera, giovedì 2 novembre, Alfonso Signorini ha chiesto un nuovo confronto tra Garibaldi e Luzzi, nel quale il bidello ha confessato di sentire ancora le farfalle nello stomaco, guardando l'attrice, e che sta cercando di riavvicinarsi a lei. Tuttavia, Beatrice lo ha gelato, ricordandogli che per quanto possano sentire la reciproca mancanza, tra loro ci sono state incomprensioni insanabili.

Ora, però, sembra che un nuovo ostacolo alla riconquista di Beatrice da parte di Giuseppe provenga dall'esterno della casa di Cinecittà: sembra, infatti, che la presunta fidanzata di Garibaldi abbia deciso di esporsi sui social e di raccontare come stanno le cose. Ai gossippari della rete, Deianira Marzano e Amedeo Venza, sarebbe arrivata una segnalazione dalla fidanzata del gieffino, che avrebbe così deciso di svelare come stanno le cose:

"Ci ho messo un po' per scriverti e alla fine ho avuto il coraggio grazie anche ad medeo, con cui ho scambiato due chiacchiere. Io sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi, fino a pochi minuti prima di entrare al GF e spegnere il cellulare ha sentito, giurando amore! Sono mesi di una relazione importante, fatta di promesse, di progetti, (lui mi aveva detto che si sarebbe dichiarato single ma non immaginavo che potesse creare una storia con una donna solo per hype), si per hype, perché se fosse stata una storia vera non sarebbe esistito il nostro amore. Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui in quanto mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande. Quindi, questo mi lascia pensare che lo fa perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo, era solo perché è giusto che la gente sappia, scusa ma sono arrabbiata!"

Al momento, questas risulta solo una segnalazione e bisognerà aspettare un'eventuale mossa da parte degli autori del programma, se decideranno di verificare la veridicità del racconto.

