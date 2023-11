Grande Fratello, parla la compagna di Giampiero Mughini: "In casa abbiamo la stanza delle putt…. "

Gossip TV

L'intervista alla costumista Michela Pandolfi, la donna che affianca il giornalista da 30 anni: " Pensavo che al Grande Fratello si sarebbe annoiato”

Michela Pandolfi è la donna che affianca il giornalista e critico televisivo Giampiero Mughini, tra i grandi protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello. Si sono conosciuti nel salotti tv quando lei lavorava come costumista. Inseparabili da tre decenni, la donna, intervistata da Chi, ha ammesso di aver perdonato un tradimento che lo stesso Mughini ha confessato di recente nel reality show.

Grande Fratello, Michela Pandolfi: "A Giampiero ho detto 'cerca di non dire troppe cose, altrimenti ti cacciano'..."

"Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato”, ha spiegato. “Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo" ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini.

"L'ho conosciuto 30 anni la, sono una costumista televisiva e lui doveva partecipare a un programma nel quale lavoravo. Mi diedero il suo numero di telefono, lo chiamai e mi rispose: 'Mi vesto da solo". Ci vorrebbe una vita per mettere tutte le cose che ha. Lui comprava i vestiti per andare in tv perché vuole mostrarsi come dice lui. Mi ha corteggiata per un anno, anche perché ero sposata e avevo due figlie grandi. Poi, per lui mi sono separata. All'inizio era solo un'amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavano al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Anzi, non aveva nessuna attrazione per lui se non mentale. Gliene ho combinate tante, visto che non mi interessava..."

Parlando della sua avventura al Grande Fratello, Michela ha dichiarato:

"Io non ho mai visto nemmeno 30 secondi di quel programma nella mia vita, è stata Irene (Ghergo, ndr) a insistere perché lo facesse. Non mi interessano i fatti di questi che si parlano addosso, però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato, infatti gli stavo cercando altri libri da leggere, sa, ha già finito quelli che si è portato dentro la Casa. Al Grande Fratello sembra si stia trattenendo. Gli ho detto 'cerca di non dire troppe cose, altrimenti ti cacciano'..."

Nonostante sia abbastanza suscettibile al fascino femminile, la compagna di Mughini ha detto di non essere gelosa:

"Io non sono gelosa di Giampiero, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la 'stanza delle putt....è una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminile. E' un esteta u a cosa di testa."

