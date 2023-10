Gossip TV

Grande Fratello, parla l'ex moglie di Massimiliano Varrese: "Se ci siamo separati ci sarà un perché"

Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese e madre di sua figlia, sui social ha dato ragione a chi accusa il suo ex di un comportamento maschilista in ciò per gli atteggiamenti dell'attore romano al Grande Fratello.