Grande Fratello, Massimiliano Varrese torna alla carica contro Beatrice Luzzi: "Faccia da serpe con occhi iniettati di bile"

Nessuna tregua al Grande Fratello tra i due colleghi ed inquilini della Casa. Massimiliano: "Ha delle venature gialle negli occhi, quella bile, tanta bile e tanta rabbia."

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, pur promettendosi un "reset" sono tornati a scontrarsi Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese continua la rivolta contro Beatrice Luzzi

Dopo un confronto in super led nel quale l'attore romano ha affermato un po' malignamente che Luzzi si prenderà una "bella tranvata" con Garibaldi, l'attore davanti al confronto tra Beatrice e Jane Alexander è intervenuto a gamba tesa sostenendo che la 52enne romana si sarebbe dovuta vergognare di far intendere che la Alexander non meritasse il ruolo della marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, un personaggio per cui avrebbe effettuato un provino anche lei senza ottenere però la parte.

Dopo la diretta, Varrese è tornato all'attacco sostenendo che Beatrice abbia delle venature gialle nei occhi causate da un eccesso di bile e dunque cattiveria.

“Ieri sera mi sono accorto di una cosa - ha dichiarato Massimiliano come riportato da Biccy - Con quella cattiveria mi ha guardato dritto. Ha delle venature gialle dentro gli occhi. Secondo alcune cose della psicosomatica della medicina tradizionale cinese quando hai le venature così gialle è che hai molta bile, tanta rabbia. Ho proprio visto queste venature gialle e ho capito”.

E non è finita qui perché sembra che la Luzzi, in tarda notte, avrebbe cercato di dialogare con gli altri gieffini, suscitando il suo disappunto:

"Se è vero che l’ho cacciata? Sì ma aspettate. Io ero nel mio letto con Ciro di notte. Lei arriva tutta scialla, si appoggia al letto e inizia a parlare con altra gente. Io l’ho guardate e le ho detto ‘te ne puoi andare dal mio letto?’. Ma veramente mi prende in giro? Proprio no, così non va bene ragazzi. Ancora che insiste? Dice che non capisce perché l’ho cacciata dal letto? Povera vittima! Lei si era appoggiata al letto ed è mio. Non può venire di notte e appoggiarsi al letto. Io sono adulto e coerente. Ora va a fare la vittima in giro con gli altri. Non esiste. Ipocrita, dopo che in mystery con quella faccia da serpente dritta con gli occhi iniettati di gialli… dopo ti trovo sul mio letto? Ma ringrazia Dio che ti ho detto educatamente ‘vattene dal mio letto’. Io sono una persona coerente e non falsa”.

