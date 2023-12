Grande Fratello, parla Angelica Baraldi: "Non esiste un sentimento più vero di quello tra Mirko e Perla"

Gossip TV

Angelica Baraldi a pochi giorni dalla sua eliminazione al Grande Fratello, è tornata sui social parlando dei suoi ex compagni d'avventura.

Grande Fratello, Angelica Baraldi: "Io stavo sempre con Mirko e Perla perché me lo chiedevano loro esplicitamente"

La 26enne originaria di Modena, in attesa di presenziare nel salotto di Silvia Toffanin sabato a Verissimo, ha risposto alle tante domande dei follower su Instagram e con l'occasione ha spiegato il motivo per cui era sempre "in mezzo" a Perla e Mirko, i due ex fidanzati che si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà.

"Io stavo sempre con Mirko e Perla perché me lo chiedevano loro esplicitamente - ha spiegato Angelica - All’inizio, ovviamente tra di loro c’era imbarazzo e disagio quando si sono ritrovati all’interno della Casa del Grande Fratello dopo tutto quello che è successo tra di loro. Quindi quando c’ero io con loro, si sentivano più sereni nel ridere e scherzare e stare insieme. Perché entrambi vedevano in me una figura di fiducia. Tutto qua, non volevo né essere cozza né nulla, semplicemente stavamo bene insieme"

"L'ingresso di Greta? Ovviamente penso che il Grande Fratello e gli autori sono dei veri geni e che stanno mettendo il carico da 100 per farci tenere incollati letteralmente alla televisione. Io sarò spettatrice, come voi, e commenteremo tutto insieme, non vedo l’ora. Però cosa penso? Penso che questo ingresso sicuramente porterà degli squilibri all’interno della Casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stavamo vedendo un po’ tra Mirko e Perla. A me dispiace tantissimo perché non essendo più lì dentro non posso più stare vicino a Mirko e soprattutto a Perla e cercare di aiutarli in questo momento che sicuramente metterà delle grandi difficoltà. Mi sentirò un po’ inutile."

Angelica ha parlato anche del rapporto che si è creato con Perla:

"Io e Perla ci siamo trovate in sintonia fin da subito. E’ nata una forte amicizia e un legame concreto e sincero. Nel letto, la sera ci confidavamo su tante cose. Vedo dalle clip che sente molto la mia mancanza all’interno della cada e mi dispiace tanto non poter essere al suo fianco in questi momenti. Perla e Mirko? Non esiste sentimento più vero del loro."

L'ex gieffina ha anche parlato dell'incontro che ha avuto con Greta:

"Ad oggi non ce l’ho con Greta perché comprendo i suoi fastidi e capisco la sua reazione impulsiva che ha avuto nei miei riguardi. Sicuramente non condividerò mai i modi e le parole che ha usato nei miei confronti. Anche perché ritengo che una persona possa esprimersi e dire la propria opinione senza offendere nessuno. Infatti lei lo ha dimostrato nel confronto con Perla, che è stato un confronto molto maturo, a differenza del confronto che ha auto con me. Però io ad oggi non ce l’ho con lei, capisco i suoi fastidi e tutto."

