Grande Fratello, Paolo Masella parla di Letizia Petris: "E' come guardare la luna piena davanti al mare.."

Il 26enne romano Paolo Masella, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, si è raccontato nel programma radiofonico 'Non Succederà Più' in onda su Radio Radio. Paolo, dopo la conclusione del reality show, è tornato alla sua vita di sempre e a lavorare in macelleria. Il rapporto con Letizia Petris che ha conosciuto e di cui si è innamorato nel grande loft di Cinecittà, prosegue nel migliore dei modi e la coppia è diventata inseparabile anche fuori dalla Casa.

Grande Fratello: "Letizia mi ha stregato proprio. Sì sono innamoratissimo. Sono fritto", parla Paolo Masella

Ecco cosa ha dichiarato Paolo ai microfoni di Radio Radio, come riportato dal blog di Isaechia:

"Finalmente ho rivisto la mia famiglia, i miei amici, ho ripreso la mia quotidianità, sono tornato al lavoro. Sto un po’ rientrando nel mondo. Se Letizia è rimasta a Roma? No, stiamo facendo su e giù. Un po’ io da lei, un po’ lei da me. Sì cerchiamo di stare insieme il più possibile. Io ho ricominciato a lavorare, faccio tutte le mattine. Mi aiuta anche a riprendere la mia routine. Sono molto scombussolato. Il non aver fatto praticamente nulla per sei mesi mi ha fatto diventare qualsiasi cosa pesante. Pesante perfino farmi il pranzo. Almeno con il lavoro cerco di rientrare in carreggiata."

"Fuori dalla Casa è più semplice anche stare insieme. Nella Casa influiva molto la noia. Hai poche cose da fare durante la giornata, ci sono molti momenti vuoti, morti dove non hai niente da dirti. Quindi magari si creava quell’imbarazzo. Stando fuori, con la vita e tutto, che hai più cose da fare, di cui parlare, esperienze da vivere, ti puoi andare a fare una passeggiata… secondo noi è più facile fuori. Noi ci stiamo trovando molto bene fortunatamente."

L'ex gieffino ha poi rivelato cosa l'ha colpito di Letizia:

"Di Letizia mi ha colpito la sua grande forza per il passato che ha avuto, ma è anche una persona sempre solare, nonostante tutto. Oltre a essere stupenda, è un fiore. Troppo bella, è come guardare la luna piena davanti al mare. Ma mi ha colpito più la persona che l’estetica. Mi ha stregato proprio. Sì sono innamoratissimo. Sono fritto! Era l’ultimo dei miei pensieri prima di entrare nella. E invece mi sono trovato colpito, ammaliato e innamorato [...] Un amore così forte, le emozioni che mi fa provare sono indescrivibili. Sì posso dire che è la prima donna di cui sono veramente innamorato."

"Con chi mi sento degli ex gieffini? Sono molto amico di Alessio. Sento molto Marco Fortunati, Marco Maddaloni, Angelica, Lorenzo, Giuseppe. Anche Alex. Greta e Sergio li vedo sempre insieme. Quest’anno è stato un Grande Fratello with love proprio. Presto ci vedremo tutti insieme.. Più in là magari ci incontreremo tutti insieme. Per ora ci vediamo a scaglioni."

