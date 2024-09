Grande Fratello, Paolo Masella e Letizia Petris nella bufera per un raduno con i fan a pagamento

Gossip TV

Letizia Petris e Paolo Masella hanno chiesto del denaro per incontrare il loro fandom? Emerge una locandina ma la coppia, nata nella scorsa edizione del Grande Fratello, smentisce seccamente.

Pochi giorni fa, molti degli ex coinquilini della scorsa edizione del Grande Fratello si sono ritrovati per l'inaugurazione della nuova macelleria di Paolo Masella che ha dato il benvenuto ai tantissimi fan che hanno deciso di auguragli buona fortuna per la sua nuova attività.

Gf, raduno a pagamento per i Paoleti, interviene Paolo Masella

Paolo, in compagnia di Letizia Petris, ha rilasciato anche diverse interviste ribandendo quanto sia necessario rimanere con i piedi per terra e pensare concretamente ad una fonte di guadagni che possa rendere stabile la futura famiglia che intende costruire con la sua ex compagna d'avventura, della quale è innamoratissimo.

In molti hanno elogiato la coppia, soprannominata "Paoleti" o "Macelleti", per la loro grande umiltà, evitando di inseguire una carriera nel mondo dello spettacolo, come invece hanno fatto altri ex gieffini. Utilizzare i guadagni ottenuti dalla partecipazione al reality per aprire un'attività di famiglia è stato visto come un gesto umile e lodevole. Tuttavia, non tutto sembra così cristallino.

Ieri sera, infatti, sulle storie Instagram di Paolo Masella e Letizia Petris, sono comparsi due volantini che promuovevano un raduno con i fan. Un’iniziativa che molti ex concorrenti del Grande Fratello organizzano per trascorrere del tempo con i propri sostenitori. Tuttavia, ciò che ha fatto storcere il naso a molti è il dettaglio dei metodi di pagamento e delle quote di partecipazione, specificati nei volantini: per poter prendere parte all'incontro, era richiesta un'iscrizione di ben 35 euro. Questo non è stato affatto apprezzato sui social, dove i due sono stati pesantemente criticati.

In serata è dunque intervenuto Masella smentendo categoricamente l'iniziativa:

"Ragazzi, raramente rispondo a supposizioni, solitamente lascio correre e ignoro affermazioni che lasciano il tempo che trovano, ma sta volta vi rispondo! Non per chissà quale motivo eh, per me potete pensare quello che volete, ho la coscienza super limpida, però pensare che io e Lety ci potremmo far pagare per un evento che coinvolge persone che hanno piacere di stare con noi ci fanno pensierini stupendi e ci riempiono di affetto è davvero surreale! Persone che vengono chissà da dove solo per stare un paio di ore con noi! Un onore immenso essere così tanto per delle persone!"

"Noi abbiamo una vita, un lavoro e i nostri affari che ci bastano e avanzano, non ho mai mangiato sulle spalle di nessuno, se non sulle mie! Detto ciò pensate un po' il ca**o che vi pare! lo vi ho aggiornato con la mia personale verità, se gli darete credito o no non mi importa. Ho scritto questo messaggio unicamente per le persone che ci valutano in un modo e con quel post hanno frainteso, gli altri possono anche andare a mangiare un bel panino con sale olio e rabbia repressa".

