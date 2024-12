Grande Fratello, pagelle di lunedì 9 dicembre: Helena uragano (8),la mamma di Shaila iconica (9) Mariavittoria (4)

Gossip TV

Ieri sera, lunedì 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come si saranno comportati i protagonisti del reality di Canale 5? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle

Ieri sera è andato in onda il diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello Il televoto ha decretato l’eliminazione di Federica Petagna, al televoto con Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi

La puntata si è aperta con un colpo di scena: l’uscita improvvisa di Yulia Bruschi, a causa di una denuncia ricevuta dal suo ex fidanzato Simone, che l’accusa di aggressione. Prima di abbandonare il reality, Yulia ha salutato i compagni e promesso a Giglio, con cui aveva iniziato una relazione, di aspettarlo fuori. Nel frattempo, sono continuate le tensioni legate a Helena Prestes, che durante una "cena della verità" ha portato Lorenzo Spolverato nel tugurio, generando gelosie da parte di Shaila Gatta. Quest'ultima ha ricevuto la visita dalla madre che si è mostrata particolarmente contraria alla relazione della figlia con Spolverato. Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo si sono schierate con Shaila, criticando Helena per le sue presunte intromissioni sentimentali. Helena ha negato qualsiasi interesse per Lorenzo, ma è accusata dalle concorrenti di essere strategica e provocatoria. Un nuovo triangolo sentimentale si è formato con Mariavittoria, Tommaso e Alfonso. Nonostante l’intimità tra Mariavittoria e Tommaso, la ragazza ha mostrato vicinanza ad Alfonso. Alla fine, Mariavittoria ha scelto di proseguire con Tommaso, dichiarando di vedere Alfonso solo come un amico.

Infine, durante le nomination, Jessica Morlacchi è stata resa immune da Cesara Buonamici, mentre Beatrice Luzzi ha scelto di proteggere Lorenzo. Anche Javier Martinez è risultato immune grazie al voto della casa. I nominati della settimana sono: Helena, Shaila, Non è la Rai, Tommaso e Stefano. Il concorrente meno votato sarà eliminato.

GF, pagelle di lunedì 9 dicembre: Helena uragano (8), la mamma di Shaila iconica (9) Mariavittoria ma chi ci crede? (4) Tommaso impeccabile (9)

Helena Prestes, uragano, Voto 8

Cosa sarebbe questa ibrida edizione del Grande Fratello senza la modella brasiliana? Helena è la regina delle dinamiche signori e lo dimostra ogni settimana. La sua decisone spiazzante di portare Lorenzo nel tugurio ha creato il vero ed unico caos nella Casa più soporifica che si ricordi. La 34enne originaria di San Paolo "un po' ci fa e un po' ci è", non è credibile nemmeno l'ossessione che Beatrice Luzzi dice che Helena nutri per Spolverato, il suo vero intento sembra di passare per la carnefice degli inquilini e nel mentre, ingraziarsi il pubblico che la vede come vittima. Helena non è una novellina dei reality show, sta giocando e lo sta facendo perfettamente ancora di più del suo amato e odiato Lorenzo che spesso annaspa e che, nonostante pensa di mettercela tutta, non sarà mai il vero trionfatore che brama tanto essere.

Giulia, la mamma di Shaila iconica, Voto 9

La mamma di Shaila Gatta è entrata a gamba tesa in Casa per esternare una grande malcontento nei confronti della figlia, che trova spenta da quando ha iniziato la relazione con Spolverato. La madre dell'ex Velina ci va giù davvero pesante, afferma senza filtri che Lorenzo non gli piace, lo trova aggressivo e spesso crea malessere a Shaila. Lei attonita ascolta ma afferma di voler continuare la sua relazione senza condizionamenti esterni. La donna dice persino all'orecchio della figlia che Lorenzo non è una brava persona. Il motivo è legato probabilmente e secondo la madre di Shaila che il ragazzo è un gran giocatore e che non ha detto tutta la verità su Helena e cosa sia successo con lei. Che Spolverato sia un bravo giocatore, il migliore, la mamma lo ripete diverse volte proprio mentre il giovane milanese ascolta tutto, dichiarando di essere spiazzato dalle parole della signora. Per i fan della coppia, queste parole seppur pesanti come macigni, non spegneranno la fiamma tra i due gieffini che ormai sanno bene (e ascoltano bene) le urla del loro fandom ieri sera presente in studio. La loro ship tiene banco ed entrambi lo sanno.

Mariavittoria ma chi ci crede? Voto 4

Analizzando tutto ciò che è accaduto ieri sera, Mariavittoria ne esce a brandelli. La 31enne romana, convocata da Signorini per un confronto, annaspa suoi suoi sentimenti nei confronti di Tommaso anche perché, nei giorni scorsi, ha palesato un interesse esplicito nei confronti di Alfonso D'Apice. Poco dopo, tuttavia, viene mandata una clip in cui Tommaso palesa di aver fatto l'amore con Mariavittoria che dunque va totalmente nel pallone. Messa alle strette dalla rivelazione che palesemente non si aspettava e nel panico totale, si confronta con entrambi. Ad Alfonso dunque dice di vederlo come un amico mentre con Tommaso intende iniziare una relazione. Tutto a tavolino, tutto studiato, tutto per non uscirne male e favorire i consensi del pubblico. L'interesse si è consolidato nel momento in cui tutti hanno saputo che si è spinta oltre con lui e non ha avuto scelta che prendere la strada meno indolore.

Tommaso impeccabile, Voto 9

Il giovane toscano ha ammesso di essersi innamorato di Mariavittoria e nonostante il suo atteggiamento decisamente ambiguo e poco chiaro, la conforta, la sostiene e non esce da lui una parola che possa metterla in cattiva luce. Anzi, Tommaso non ha mai voluto dire che erano stati insieme qualche giorno prima, ancora una volta per proteggerla. Signorini tuttavia manda in onda la clip in cui i due ragazzi si confidano parlando della loro intimità e lui ribadisce di non averlo detto perché Mariavittoria non desiderava renderlo pubblico. Nonostante poi abbia modo di vedere il comportamento della ragazza in tugurio con Alfonso al quale ammette di provare un'attrazione, Tommaso non fa una piega. Anzi, afferma che se lei volesse iniziare una storia con Alfonso lui sarebbe il primo a sostenerli. Davvero impeccabile. Il 24enne è stato spesso accusato di non prendere posizioni all'interno della Casa ma ieri ha davvero ammutolito tutti.

Yulia e la giusta decisione, Voto 8

Yulia Bruschi ha abbandonato la casa dopo essere venuta a conoscenza della denuncia da parte del suo ex fidanzato. La ragazza è stata denunciata per aggressione in seguito ad un litigio avvenuto con Simone Costa, durante il quale, sembra che gli abbia lanciato un bicchiere, sfregiandolo in volto. La notizia era emersa ormai da settimane ma gli autori del Grande Fratello non avevano ancora preso una posizione. Yulia dunque ha deciso di lasciare il reality per affrontare questa delicata questione dai risvolti abbastanza seri. Ci si chiede come mai Simone sia andato nella Casa qualche settimana fa senza accennare minimamente alla vicenda e come mai nessuno ne fosse a conoscenza prima del suo ingresso. Tuttavia, era inevitabile e giusto che Yulia lasciasse il reality. E così è stato.

