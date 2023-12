Grande Fratello, nuovo faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Sei bravo con le parole, ma con i fatti..."

Gossip TV

Mirko Brunetti e Greta Rossetti ancora a confronto al Gf.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 9 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti a rischio eliminazione c'è anche Mirko Brunetti che, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un nuovo faccia a faccia con la sua ex fiamma Greta Rossetti.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti ai ferri corti

Nuovo confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti al Grande Fratello. A pochi giorni dalla nuova puntata del reality show, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno provato a chiarire le loro posizioni e trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella famosa Casa di Cinecittà. La prima a prendere la parola è stata Greta, che ha dichiarato:

Sai cosa sbagli secondo me? Che nella vita bisogna fare quello che uno sente, a prescindere se l’altra persona lo sente. Quindi magari Greta fuori sti cavoli. Ma chi se ne frega, io penso altro. Sta facendo altro. Capito cosa intendo? Non sei stato abbastanza furbo da capire che è un gioco. C’è la vita reale ok ma è sempre un gioco...

E ancora:

Però a oggi ti dico che non era così tanto forte da capirlo. Perché se una cosa è tanto forte la capisci. Io l’ho capito, tu no, esiste anche il rispetto. Io ti ho lasciato perché mi sembrava l’unico modo. Ho detto lo lascio si sente libero di viversi il suo amore. Ecco perché ti ho lasciato, non sei stato abbastanza bravo da rassicurarmi. Io sono una persona che non crede alle parole ma crede ai gesti e ai fatti. Tu sei bravo con le parole ma con i fatti sei poco e niente.

A farle eco Mirko, che ha cercato di difendere la sua posizione:

Ho capito però a un certo punto dico ma ne vale la pena per me? Io mi sentivo di lottare da solo, sentivo che io andavo su una strada e tu no. A un certo punto ho cominciato a mettere in dubbio…[...] Poi vieni, mi fai quel discorso, mi lasci…Io non ho mai parlato di voler riprovare, di ritrovare Perla, che poi determinati atteggiamenti a te possano aver dato fastidio va benissimo. Su quello io non dico niente.

