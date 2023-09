Grande Fratello, noto cantante ed ex gieffino rivela: "Bisogna fare attenzione nella scelta dei personaggi perché..."

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Vip, Pago, dice la sua sulla rivoluzione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi.

Il Grande Fratello è ufficialmente entrato nel vivo. A commentare la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato il cantante ed ex gieffino Pago che, intervistato da Superguidatv a Venezia, ha detto la sua sulla rivoluzione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi.

Pago si sbilancia sulla nuova linea editoriale Mediaset

In occasione dell'80 edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Pago ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua carriera e non solo. Il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti colto l'occasione per commentare la decisione di Pier Silvio Berluscono di eliminare il trash da Mediaset:

Condivido tutto. Bisogna fare attenzione nella scelta dei personaggi, se si vuole qualcosa bisogna andare più in fondo. Ma nel caso del Gf non sai mai dove una persona si possa spingere, è un terno a lotto. Magari l’uomo più elegante, può rivelarsi trash.

A fargli eco la sua compagna Serena Enardu, con cui ha condiviso l'esperienza sia al Gf Vip che a Temptation Island:

Io credo che il trash non sia in determinate categorie ma sia nella singola persona e si trova in tutti gli ambienti, a tutti i livelli, in tutti i settori. Trovo spregevole definire una categoria trash, ci sono molte persone trash. Un pizzico di trash va bene.

E sulla possibilità di rivederli insieme in qualche altro programma televisivo, Pago ha dichiarato:

Io farei Temptation, così gliela farei pagare! [...] Sanremo per me è un sogno. Ci sono andato vicinissimo, due, tre volte. Ne ho fatto a meno per trent’anni, il 29 settembre faccio un mega concerto alla Capannina, ma ne posso fare a meno per altri 30 anni.

