Grande Fratello, Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato: "Con Helena finge sta portando una maschera"

Nikita Pelizion, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, si è scagliata duramente contro Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti nei confronti di Helena Prestes, grande amica dell'influencer triestina.

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha espresso la sua opinione sul comportamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes, durante un'intervista a Non Succederà Più, il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli su Radio Radio.

Grande Fratello, Nikita Pelizon durissima contro Lorenzo Spolverato: "Gioca con i sentimenti di Helena, la confonde e la fa sentire inadeguata"

La Pelizon ha commentato le recenti dinamiche nella Casa del Grande Fratello, che hanno visto al centro del dibattito Lorenzo e Helena, legati da una relazione complicata. Nell’ultima puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini, Helena, dopo aver assistito ai frequenti litigi tra Lorenzo, Shaila Gatta e Javier Martinez, ha deciso di allontanarsi da Lorenzo. Questo perché, nonostante i sentimenti che provava per lui, ha ritenuto il suo interesse verso Shaila un ostacolo insormontabile. In seguito, Lorenzo ha ammesso di provare attrazione per Helena, ma ha dichiarato di aver chiuso definitivamente la sua storia con Shaila.

Nikita, grande amica di Helena e sua compagna di avventura a Pechino Express nel 2022, ha voluto esprimere la sua solidarietà e preoccupazione per la situazione. Ha confessato di essere dispiaciuta per il fatto che Helena si sia invaghita di qualcuno come Lorenzo, che, sebbene sia un bel ragazzo, le appare manipolatore e poco autentico. Secondo Nikita, Lorenzo sta indossando una "maschera" e si sta comportando in maniera fredda e calcolatrice, creando confusione nella mente di Helena e mostrando mancanza di rispetto. Ha poi aggiunto: "Lei è una persona estremamente vera, quando le piace qualcuno tira fuori il meglio di sé, ma lui la sta portando solo verso il caos emotivo"

La Pelizon ha proseguito spiegando che, nonostante Helena stia iniziando a rendersi conto del vero carattere di Lorenzo, l’infatuazione la rende meno lucida. Nikita ha elogiato l’amica per la sua autenticità, sottolineando quanto sia importante non indossare maschere, soprattutto in un ambiente come quello del reality. Ha poi criticato Lorenzo, dicendo che, secondo lei, dovrebbe già essere eliminato dal programma per via dei suoi comportamenti manipolatori, aggiungendo che, in un periodo storico difficile, è fondamentale che un programma televisivo pubblico trasmetta valori positivi.

Riguardo a Lorenzo, Nikita ha espresso ulteriori dubbi sul suo comportamento, definendolo strategico e volto a creare caos, soprattutto nella mente di Helena. "Gioca con i sentimenti di Helena, la confonde e la fa sentire inadeguata. Sta giocando un gioco studiato, sembra che abbia studiato il Grande Fratello e ora stia eseguendo un piano calcolato", ha dichiarato la Pelizon.

Pelizon ha anche fatto un confronto tra Lorenzo e Javier Martinez, un altro, descrivendo Spolverato come "falso" e Javier come "puro e gentile". "In un contesto dove devi convivere con le stesse persone per tanto tempo, la gentilezza è fondamentale", ha aggiunto.

Nikita ha poi speso parole affettuose per Helena, dichiarandosi estremamente fiera del percorso che sta facendo nella Casa del Grande Fratello. Helena sta mostrando il suo vero io, la stessa persona di cui Nikita si era "innamorata" come amica. "Siamo come due sorelle", ha detto Nikita, orgogliosa del coraggio di Helena nell’affrontare le sfide del reality senza paura del giudizio.

