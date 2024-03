Grande Fratello, nessun ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Vite incompatibili fuori di qui" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, in onda su Canale5, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi c'è stato un confronto che ha, però, portato a una triste conclusione.

In questa puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di andare in confessionale e ha chiesto loro delle spiegazioni in merito a un video diffuso dal reality di Canale5 nel quale i due gieffini si erano mostrati molto vicini, intenti ad alcune effusioni notturne e confessioni sotto le coperte.

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a confronto: "Non posso percorrere quella strada, ci sono degli affetti da rispettare fuori di qui" [VIDEO]

Nelle ultime settimane, tra il bidello calabrese e l'attrice si era raggiunta una nuova tregua: i due concorrenti del GF, infatti, sembravano aver messo da parte i loro dissapori e tra un flirt e una dichiarazione le cose avevano preso una piega inaspettata. In un video notturno del programma, i due avevano condiviso alcune confessioni personali, ammettendo di essersi sempre sentiti vicini, fin dal primo giorno.

Tuttavia, in confessionale, Beatrice ha chiuso ogni possibilità di un ritorno di fiamma con Giuseppe:

"Io gli ho detto che non posso riprendere quella strada. Quella strada non la posso riprendere, sia per motivi di disistima, sia per altri motivi"

Anche Giuseppe le ha fatto eco, ammettendo che il loro riavvicinarsi era dipeso dal desiderio di non lasciare la Casa con rammarichi e pentimenti:

"Alfonso, abbiamo passato tanti mesi a non parlarci, ora, ho capito che dobbiamo prendere le cose con più leggerezza, senza il rammarico di non esserci parlati."

Così, Beatrice si è poi rivolta anche ad alcuni dei gieffini che hanno messo in dubbio la veridicità del loro sentimento:

"Vorrei dire ad Anita e a tutti che io e Giuseppe non abbiamo intenzione di intraprendere questa strada. Gli ho chiesto anche scusa, ma al di là di tutto al di fuori di qua io ho una vita incompatibile con la sua. Non è tanto come si è comportato con me privatamente, ma con il gruppo, applaudendo al fango che mi gettava addosso, cosa che io non avrei mai fatto"

"Ci sono degli affetti fuori di qui che dobbiamo rispettare" ha poi concluso il discorso Beatrice, subito appoggiata da Signorini che ha lanciato una frecciatina alla situazione di Anita Olivieri e Alessio Falsone:

"Beh, certo, c'è che li rispetta e chi no"

