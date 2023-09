Grande Fratello: nella Casa entrano sei nuovi concorrenti ufficiali

Gossip TV

Nel secondo appuntamento con il Grande Fratello, ci sono stati sei ingressi. Scopriamo chi sono i 6 concorrenti che si sono aggiunti ai primi 15 presentati nel primo appuntamento con il reality

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, nel cast si sono aggiunti altri sei concorrenti ufficiali ai quindici presentati nel corso del primo appuntamento. A loro si aggiungerà anche Giampiero Mughini che farà il suo ingresso nella Casa tra qualche settimana.

Grande Fratello, nella Casa entrano altri sei concorrenti ufficiali: ecco chi sono

Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso, ha 66 anni ed è originaria di Piacenza. E' una cantautrice italiana di musica pop e ha partecipato a molti programmi televisivi e reality show.

Ciro Petrone, 35 anni originario di Napoli, ha recitato nel film Gomorra per il suo ruolo di "Pisellino" . E' fidanzato con Federica Caputo con la quale partecipato a Temptation Island Vip 2019.

Arnold Cardaropoli, 21 anni, originario di Ghana, ed è stato adottato da una coppia campana, insieme a suo fratello. Lavora in un’agenzia di comunicazione ed è molto legato alla sua famiglia adottiva. Non è un volto del tutto sconosciuto, su TikTok conta già più di 700mila follower.

Valentina Modini, vive a Brovello Carpugnino, un piccolo paese sul Lago Maggiore. Lavora nelle pubbliche relazioni per un ufficio stampa. Sui social si diverte a raccontare la vita e lo stile del suo alter ego "Lady Fagiana", che ha scelto proprio questo animale come "il simbolo della normalità".

Heidi Baci, 25 anni di Pescara, ma di origini albanesi. Lavora come Commerciale nautica ed è single.

Claudio Roma, 34 anni, originario della Riviera romagnola. Imprenditore, laureato in Veterinaria, in passato è stato condannato per spaccio dopo qualche giorno di carcere, stato affidato ai servizi sociali.

