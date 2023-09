Grande Fratello, presentati i primi 15 concorrenti ufficiali: ecco chi sono

Gossip TV

Nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, sono stati presentati i primi 15 concorrenti ufficiali.

Ieri, lunedì 11 settembre 2023, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e da Rebecca Staffelli inviata social. Nel corso della prima puntata del reality show che anche quest'anno avrà il doppio appuntamento settimanale (la seconda puntata è prevista per venerdì 15 settembre), sono stati presentati i primi 15 concorrenti ufficiali dell'edizione.

Grande Fratello, i primi 15 concorrenti ufficiali

Paolo Masella, 25 anni, single e originario di Roma. Di professione macellaio, ama viaggiare e si è definito un uomo "fuori dal mondo". Non ha mai visto una sola puntata del programma e ha deciso di partecipare per poter aiutare economicamente sua madre.

Giselda Torresan, 34enne, originaria di Pieve del Grappa. Lavora in una fabbrica di stoccaggio plastica. Giselda è una neofita, ama il trekking e la montagna. Il suo sogno è riaprire la malga del nonno e magari trovare l'amore.

Rosy Chin, 37 anni, milanese di origini cinesi, è una chef e imprenditrice molto nota. Ha un marito e tre figli. E' la proprietaria del ristorante fusion Yokohama di Milano. Su Instagram ha oltre 350mila follower.

Massimiliano Varrese, 47 anni romano, è un attore, cantante e performer, appassionato di arti marziali.

Alex Schwazer, 38 anni, originario di Bolzano. Marciatore, ha vinto le Olimpiadi a Pechino 2008 è sato poi squalificato per doping fino al 2024. "Nella vita si può sempre ripartire" ha dichiarato l'altleta.

Angelica Baraldi, 26enne di Modena, felicemente fidanzata e alle spalle un difficile rapporto difficile col padre. "Per me il Grande Fratello rappresenta una sfida di crescita personale", ha dichiarato.

Grecia Colmenares, classe 1962, è una una famosa attrice di origini venezuelane, Dopo due matrimoni, l'attrice ad oggi si dichiara single. E' mamma di Giancarlo, nato dal matrimonio tra la Colmenares e Marcelo Pelegri.

Beatrice Luzzi, 52 anni, romana, è un'attrice, regista. Laureata in Scienze Politiche ha due figli ed è una donna molto riservata. Oggi è single.

Vittorio Menozzi, 23 anni, originario di Parma, ha una laurea in Ingegneria gestionale e gestione industriale e ha spesso cavalcato le passerelle come modello.

Letizia Petris, ha 24 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini. Laureata in Digital Marketing e di professione è una fotografa.

Marco Fortunati, 31 anni, è originario di Bologna ed è un maestro di sci e tassista. Vive con la fidanzata Francesca.

Giuseppe Garibaldi, originario della Calabria, è un collaboratore scolastico. "Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l'altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome", ha dichiarato Giuseppe parlando del suo nome.

Anita Olivieri, 26 anni, romana, specializzata in comunicazione e marketing. "Ho tre lauree. Arrivata all'apice del mio momento lavorativo, ho capito che non ero felice. Per questo sono qui, voglio sentirmi libera" ha dichiarato.

Samira Lui, originaria di San Daniele del Friuli, ha 25 anni. E' nata da mamma italiana e papà senegalese. Il padre non l'ha mai conosciuto

Lorenzo Remotti, 37 anni, originario di Alessandria e la sua professione è il calzolaio. "Sono pronto ad arrivare fino in fondo" ha dichiarato. Ha una moglie e un figlio ai quali è legatissimo.

