Grande Fratello, morto lo storico autore e "voce" del confessionale: la reazione degli ex concorrenti sui social

Mediaset in lutto per la scomparsa dello storico autore del Grande Fratello, Nicola Fuiano: "Dietro a quella stupenda voce che ci parlava dal confessionale c'era un'anima stupenda".

È morto Nicola Fuiano, storico autore del Grande Fratello nonché riconoscibilissima voce del "confessionale". Una scomparsa che ha sconvolto tutti gli ex concorrenti del reality show di Canale 5, che in queste ore lo hanno ricordato con grande affetto e commozione sui social.

È morto l'autore Nicola Fuiano: il dolore sui social degli ex concorrenti del Gf

Mediaset in lutto per la scomparsa di uno dei suoi collaboratori più amati. Nelle ultime ore, si è spento a Roma Nicola Fuiano, autore e voce del Confessionale del Grande Fratello. Nicola, che raccoglieva le condidenze e sfoghi degli inquilini della famosa Casa di Cinecitta, aveva alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo avendo lavorato in programmi di grande successo come L’isola dei famosi, La Talpa e Cuochi e Fiamme.

La notizia della scomparsa di Nicola ha letteralmente sconvolto tutti gli ex concorrenti del Gf, che non hanno nascosto il loro dolore sui social. Il primo a intervenire è stato il judoka Marco Maddaloni: "Dietro a quella stupenda voce che ci parlava dal confessionale c'era un'anima stupenda che da ieri rallegrerà tuttele anime belle che non ci sono più". A fargli eco anche la vincitrice dell'ultima edizione, Perla Vatiero, che lo ha ricordato come "una persona meravigliosa" e l'ex gieffina Anita Olivieri: "Che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me".

Ad aggiungersi al coro anche Alessio Falsone, Angelica Baraldi, Letizia Petris e Greta Rossetti. "Mi vengono i brividi. Sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non me la scorderò mai. Fai buon viaggio anima bella" ha confessato sui social l'ex amata gieffina ed tentatrice di Temptation Island.

