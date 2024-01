Grande Fratello, Monia La Ferrera spara a zero su Grecia Colmerales: ''È senza carattere''

Gossip TV

Dopo la puntata del Grande Fratello su Canale 5, Monia La Ferrera fa pesanti insinuazioni su Grecia Colmerales. Ecco cosa ha detto.

Nella casa del Grande Fratello è caccia allo stratega. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5, Monia La Ferrara esprime un duro giudizio su Grecia Colmerales, accusandola di essere totalmente priva di carattere. A sorpresa, arriva la difesa spietata di Greta Rossetti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Monia contro Grecia: interviene Greta

La Finale del Grande Fratello è sempre più vicina e sembra che tutti abbiano intenzione di giocare le loro migliori carte per arrivare a spegnere le luci della casa di Cinecittà. Grecia Colmerales, presente sin dal primo giorno nel reality show di Canale 5, ha collezionato una serie infinita di Nomination, ma il pubblico la salva sistematicamente premiando la sua spontaneità, e remando contro le strategie di alcuni inquilini. L’ultima puntata del GF ha portato a nuove considerazioni, come quella di Paolo Masella che si è allontanato ancora una volta da Letizia, ma anche come quelle di Monia La Ferrara proprio sul conto di Grecia. L’ex compagna di Massimiliano Varrese, infatti, ha insinuato parlando con Greta Rossetti, che l’attrice sia una persona senza carattere e che questo sia per lei inconcepibile, forse proprio alla luce dell’amore che invece il pubblico dimostra per la Colmerales.

“Per questo la nominavo i primi giorni. Io capisco i caratteri, e quando una persona non mi dimostra di avere carattere, niente, zero… Io non direi mai che lei non capisce nulla, quando glielo dicono gli altri, e lei non reagisce… Non so se è il suo carattere, o se non gliene frega niente. Io ci voglio anche credere che lei sia così, ma una persona che si fa passare tutto è una persona senza carattere”.

Monia ci è andata giù pesante contro Grecia, certa che l’attrice finga benissimo di fregarsene, ma che in realtà di base non abbia una verve apprezzabile. A sorpresa, in difesa della gieffina, è arrivata Greta che si è detta totalmente in disaccordo con Monia, facendole notare che l’atteggiamento di Grecia è semplicemente quello di una persona che non bada ai giudizi da parte di perfetti estranei. Cosa ne pensate?

