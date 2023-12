Grande Fratello, Monia La Ferrera si sbilancia sul rapporto con Massimiliano Varrese (VIDEO)

Gossip TV

Monia La Ferrera spiazza al Gf: "Non voglio che Massimiliano si illuda".

Tempo di confessioni per Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello. Interpellata da Rosy Chin, la nuova concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio e parlare del rapporto che la lega a Massimiliano Varrese.

La rivelazione di Monia La Ferrera sul rapporto con Massimiliano Varrese

L'allontanamento tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese non è passato inosservato a Rosy Chin, che ha voluto chiedere spiegazioni alla diretta interessata. Se l'attore non ha mai nascosto di avere una forte attrazione per la nuova concorrente del Grande Fratello, quest'ultima ha ammesso di essere frenata. Parlando con la chef, Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi, la giovane ha dichiarato:

Massimiliano non mi parla. Non voglio che si illuda. Lui lo sa come la penso, che i miei discorsi sono da amica, da conoscente. Gliel'ho detto...io ho provato a parlare con lui, ma non mi parla. L'unica cosa che mi dice è "tu sei antipatica, mantieni le distanze", non è che si siede e mi chiede qualcosa. Io gli ho raccontato la mia vita, ma lui non si racconta...

Poi mi dice che ne parliamo fuori, ma di che dobbiamo parlare? - ha continuato Monia rivelando di aver provato a parlare con Massimiliano ma senza grandi risultati - Non mi racconta niente, prima si è seduto fuori con me e si è arrabbiato...non parla, io vorrei che lui si aprisse con me...almeno che si sfogasse. Io lo conosco Massi, non è un discorso che mi deve spiegare...

