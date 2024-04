Grande Fratello, Monia La Ferrera risponde alle critiche dopo il riavvicinamento con Josh Rossetti

Gossip TV

L'ex hostess siciliana è stata avvistata di recente con Josh Rossetti dopo aver annunciato con un post la fine della loro relazione nata dietro le quinte del Grande Fratello.

Monia La Ferrera, tra le ex concorrenti del Grande Fratello, ha risposto questa mattina ad alcune domande dei follower affrontando anche le critiche relative al recente avvistamento in compagnia di Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, l'ex tentatrice con cui Monia ha condiviso l'avventura nel reality.

Grande Fratello, Monia La Ferrera: "Non devo fare ciò che mi viene imposto solo “per piacere agli altri"

Monia e Josh si sono conosciuti e innamorati dietro le quinte dello studio di Canale 5 e dopo diverse dichiarazioni reciproche di un vero e proprio colpo di fulmine con tanto di tatuaggio di coppia con la data del loro primo incontro, la relazione è giunta al capolinea per volontà della siciliana in seguito ad alcune vicende non lusinghiere di cui si è reso protagonista Josh. Quest'ultimo, infatti, ha litigato con Massimiliano Varrese dopo la puntata finale del Grande Fratello e in seguito ha minacciato verbalmente Gabriele Parpiglia durante un collegamento in radio proprio per parlare di ciò che era accaduto con l'attore romano.

Il giorno dopo, Monia, ha chiesto scusa pubblicamente per aver agito d'istinto ammettendo di aver commesso un errore di valutazione. Dopo qualche giorno, tuttavia, l'ex gieffina è stata avvistata nuovamente con Rossetti. A tal proposito, la 35enne siciliana, su Instagram ha dichiarato:

"Oggi penso che le persone in questa società, purtroppo con molta facilità, tristezza e cattiveria, tendono a puntare il dito e a giudicare. Soprattutto le critiche vengono da quelle donne che si ritengono tanto “solidali con le altre”. Vi invito a leggere i loro commenti sotto ai miei post. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, il pensiero, le scelte, possono non essere condivise. Ma ciò non significa che io debba fare ciò che mi viene imposto solo “per piacere agli altri”. Le mie esperienze di vita mi hanno fatto arrivare ad una consapevolezza tale da rendermi conto che l’unico giudizio che conta per me, è il mio."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .