Grande Fratello, Monia La Ferrara conferma un retroscena sul compleanno di Anita Olivieri: "Ecco la verità"

Monia La Ferrara, su Instagram, ha confermato un'indiscrezione di Alessandro Rosica sul compleanno di Anita Olivieri che coinvolge anche Massimiliano Varrese: tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, faide, "vendette" e dispetti continuato anche a distanza di mesi.

Grande Fratello, Monia La Ferrara conferma di non essere stata invitata al compleanno di Anita Olivieri a causa di Massimiliano Varrese

Ma si proceda con ordine. Anita Olivieri, dopo aver festeggiato ad Ibiza il suo compleanno insieme all'ormai ex fidanzato Alessio Falsone, Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi insieme al compagno, ha replicato il party a Roma con altri amici e altri ex gieffini, tra cui Fiordaliso, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese. Dopo la festa di compleanno testimoniata dai diversi scatti di Anita condivisi sui social, Investigatore Social alias Alessandro Rosica ha spifferato un retroscena sugli invitati. Monia La Ferrara sarebbe stata esclusa dalla festa su richiesta esplicita di Massimiliano Varrese, il suo ex fidanzato con cui si è ritrovata nella Casa del Grande Fratello, i cui rapporti al momento sono sembrano abbastanza tesi per via di un litigio avvenuto con il fratello di Greta Rossetti (attuale fidanzato di Monia) nel corso della finale del reality.

Ecco cosa ha riportao Alessandro Rosica:

"Voglio subito darvi uno scoop sul compleanno di ieri di Anita […] Personaggi che ieri erano presenti alla festa mi hanno raccontato un aneddoto incredibile, molto particolare. Ovvero, la signorina Anita ha messo sulla bilancia Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Ha chiamato Monia, le ha scritto, le ha fatto scrivere, mi hanno detto che è andata così, che le ha detto ‘No, però a te non posso invitarti perché ho invitato Massimiliano, scusami, mi dispiace e ciao’. Mi sorge un solo dubbio: è tutta farina del suo sacco o magari Massimiliano le ha imposto i paletti? Non è che Massimiliano ha imposto ad Anita di non far venire Monia? Perché magari con Monia ci sarebbe stato pure Josh o tante altre persone? Io credo che siano stati sia Anita sia Massimiliano a non aver voluto Monia lì dentro."

A queste parole, è arrivata la piccata replica della Olivieri che le ha smentite: L'ex gieffina ha pubblicatp un video su Tik Tok, in cui ha dichiarato: "Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una"

In tarda serata, tuttavia, è intervenuta Monia, confermando le parole di Rosica:

"Ciao ragazzi. Sapete bene che io uscita dal GF ho ripreso la mia vita in mano a 360 gradi.Quando parlo di vita, parlo di vita reale, non i social ne la televisione ma lavoro, famiglia, amore, le uniche cose importanti. L'esperienza al Gf è stata unica, non la rinnego. Non ho mai creato falsi rapporti di amicizia, non c'erano, non ci sono mai stati e non ci saranno ne all'interno ne all'esterno della casa. Ciò che ha detto Alessandro Rosica è la verità. Non voglio, ne è nelle mie intenzioni farmi pubblicità attraverso altre persone. Altrimenti avrei fatto parte di molti "teatrini". Il circo è già pieno di personaggi. Vi invito a circondarvi di persone sincere nella vita ma soprattutto che parlino meno alle vostre spalle. Con affetto. Monia"

