Grande Fratello, Mirko Brunetti tra Perla e Greta: l'amico rivela quale sarà la sua scelta finale!

Manuel Maura, ex concorrente di Temptation Island, commenta il triangolo più infuocato del Grande Fratello, e fa una rivelazione su Mirko Brunetti.

Fuori e dentro la casa del Grande Fratello, sta tenendo banco il triangolo infuocato e lacrimoso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L’ingresso di quest’ultima nella casa più spiata d’Italia ha acceso nuovi scenari e dato vita a confronti dolorosi, e tutti si chiedono: chi sarà la scelta di Mirko? Ecco come ha commentato Manuel Maura, ex concorrente di Temptation Island e amico del gieffino.

Grande Fratello, Manuel Maura spiazza su Mirko Brunetti

Dopo aver partecipato insieme all’ultima edizione di Temptation Island, è nata una bella amicizia tra Mirko Brunetti e Manuel Maura. Quest’ultimo ha visto nascere in diretta l’amore tra Mirko e Greta Rossetti, che ha posto fine alla storia d’amore logorata con Perla Vatiero, e si è fatto una precisa idea su cosa accadrà prossimamente al triangolo più infiammato della casa del Grande Fratello. Dopo aver fatto entrare in gioco Perla, infatti, Alfonso Signorini ha deciso di complicare ancora di più la situazione invitando anche Greta a diventare concorrente ufficiale.

Mentre Perla è scoppiata in lacrime, ammettendo di non star vivendo in modo positivo la situazione che si è creata con l’ingresso della rivale, Mirko è apparso sempre più spaesato e diviso tra le sue due ex fidanzate. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo confronto tra Mirko e Greta, la quale si è mostrata decisa a non dar modo al gieffino di recuperare in alcun modo il rapporto, certa che lui provi sentimenti ancora troppo forti per Vatiero. Nel frattempo, Manuel sta osservando la situazione da fuori la casa del GF e ammette di avere una precisa idea di quale sarà la scelta di Brunetti.

“Con Perla vedo che c’è un legame profondo, con Greta sicuramente c’è stata una forte attrazione. Secondo me, alla fine, non tonerà con nessuna delle due”. Insomma, secondo Maura alla fine nessuna delle due sarà la scelta di Mirko, che potrebbe prendere le distanze e capire che è meglio rimanere da solo per qualche tempo. Voi cosa ne pensate?

