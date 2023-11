Grande Fratello, Mirko Brunetti svela un retroscena sul suo ingresso nel reality!

Gossip TV

Parlando con Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti si è lasciato andare a un interessante retroscena sul suo ingresso nel reality! Ecco cosa ha detto!

La presenza di Mirko Brunetti al Grande Fratello ha portato l'ex concorrente di Temptation Island a ritornare sotto i riflettori anche per la sua turbolenta relazione con l'ex Greta Rossetti. Dopo un iniziale confronto, il gieffino ha ammesso di essere molto confuso riguardo i suoi sentimenti verso l'ex tentatrice e sembra che all'interno del reality Mediaset in onda su Canale5 stia instaurando un certo legame con Angelica Baraldi.

Grande Fratello, Mirko Brunetti svela un retroscena sul suo ingresso

Pur essendo molto vicino ad Angelica, Mirko non può non parlare di Greta, tanto che in una conversazione con Ciro Petrone l'aveva definita la donna della sua vita. Parlando con Beatrice Luzzi, l'ex concorrente di Temptation Island ha rivelato che al momento si sente molto confuso sui suoi sentimenti:

"A me fa paicere quando una persona è netta, anzi, ognuno è giusto che esprima il suo punto di vista. Ognuno ha il suo pensiero e uno prende un po' da tutto, almeno io sono fatto così. Io non sono confuso su quello che ho dentro io, sono più confuso sul fuori, sul perché ha avuto questo cambiamento. Tutto qua. Che lei non provi niente o altro, quello non ci credo. Era troppo forte e non ci posso credere"

Sul suo ingresso nel GF, Mirko ha svelato alla gieffina del programma condotto da Alfonso Signorini che l'ultima volta che aveva sentito Greta, prima del suo arrivo nel programma, erano passati dieci giorni e che si è sentito in colpa perché non ha chiarito prima di iniziare questa nuova avventura. E, parlando del suo ingresso rivela un dettaglio che lascia stupita Beatrice: a quanto pare, Mirko non ha avvisato Greta del suo ingresso nel programma:

"No, non l'ho chiamata per dirgli che entravo al Grande Fratello. Lei l'ha scoperto sui social. Io ho chiesto di poterlo fare, però..."

A questo punto, l'attrice ha chiesto al giovane concorrente se l'impedimento è derivato dagli autori del programma e Mirko si è limitato a fa un cenno affermativo con la testa, mentre la regia cambia ripresa, staccandola improvvisamente.

