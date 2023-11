Grande Fratello, Mirko Brunetti su Greta Rossetti: "Prima mi difende e poi mi lascia in diretta nazionale?" [VIDEO]

Gossip TV

Al Gf, Mirko Brunetti si è lasciato andare a uno sfogo sull'atteggiamento contraddittorio di Greta Rossetti

Il nuovo confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti nell'ultima puntata del Grande Fratello ha lasciato il gieffino con una brutta sorpresa: l'ex tentatrice ha, infatti, deciso di chiudere in diretta la sua storia con lui, provocando dei forti dubbi nel concorrente del reality di Canale5. Dopo aver parlato con Vittorio Menozzi durante la notte, Brunetti si è poi sfogato con un altro inquilino della casa di Cinecittà, Marco Maddaloni.

GF, Mirko su Perla: "Prima mi ha difeso e poi mi lascia in diretta nazionale?"

Allo sportivo, Mirko ha confessato di non comprendere del tutto l'atteggiamento dell'ex fidanzata e di aver visto una parte del carattere di Greta che non gli era piaciuta. Il gieffino ha confessato di aver ancora una volta visto quanto poco Greta voglia lottare per la loro relazione. Secondo Maddaloni, forse, ciò che li ha uniti non è stato amore, ma più una forte passione, alimentata solo dall'attrazione fisica:

"Siete entemabi passionali, però, questa è una storia che con il tempo ti porterebbe a soffrire, non riusciresti a capire se sta con te perché vuole stare con Mirko o altro...Poi questo lasciare così facilmente..."

Fomentato dalle parole del coinquilino, Mirko si è aperto e ha dichiarato quanto sia stato irrispettosa l'ex tentatrice con lui:

"Dice che fino a 3 giorni fa mi ha difeso e poi vieni qui e mi lasci in diretta nazionale? Ma poi per cosa? Perché qua dentro, chi mi conosce dal primo gionro subito cambia idea, fuori non lo so, ma non mi interessa, da fuori è tutto facile, tu arrivi, lasci...Lei non ha mai lottato, già al primo tentennamento mi aveva lasciato ai tempi, al secondo mi lasci di nuovo in diretta"

Anche qui, Maddaloni ha detto che forse il vero interesse di Greta era per la coppia in senso mediatico, più che verso la loro storia, e poi lo invita a riflettere sul rapporto con Perla Vatiero. Da quando è entrata nella casa del GF, infatti, Perla si è riavvicinata a Mirko e persino l'ultimo arrivato ha notato che tra i due c'è ancora qualcosa:

"Tu secondo me ti trovi a un bivio della tua vita e devi stare attento alle scelte che fai per il tuo futuro. Anche il rapporto con Perla secondo me può essere recuperato, ma non mi dovete limitare, altrimenti la tua e sua crescita finiranno lì"

Sull'ex fidanzata, Mirko ha ammesso che negli ultimi giorni entrambi hanno parlato molto del loro passato comune, "ma non ho mai pensato al presente, né a Perla al futuro" ha poi concluso il gieffino.

