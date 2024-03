Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Perla? Sta facendo il suo percorso..."

Gossip TV

Mirko Brunetti, è tornato a parlare di Perla sui social, facendo un appello.

A pochi giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti, è tornato a parlare di Perla Vatiero sui social, facendo un appello. L'ultima diretta non è stata facile per il 26enne che ha avuto un confronto con la fidanzata nello studio del reality show di Canale 5. Mirko infatti si è molto risentito per il comportamento di Perla soprattutto quanto la giovane salernitana ha parlato "in codice" di Alessio Falsone, giustificandosi poi che tiene al suo giudizio anche se nei suoi confronti prova solo un sentimento d'amicizia.

All'indomani della puntata, la Vatiero è stata fortemente criticata dal popolo del web anche perché ora più che mai sembra che i Perletti stiano vacillando in quel tanto ritorno di fiamma in cui speravano i fan. Mirko ha quindi fatto un appello sui social, chiedendo di non accanirsi contro di lei.

"Eccomi, allora faccio questa storia perché ci tengo, non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla soprattutto. Lei sta facendo il suo percorso e anche se i risvolti non sono quelli che io mi aspettavo dopo il nostro incontro io rimango in silenzio su questa situazione, le ultime due settimane sono state emotivamente molto pesanti e continueranno ad esserlo. A prescindere dal Grande Fratello e dalle situazioni la mia vita va avanti e cercherò anche di essere più presente per voi, però tenevo a precisare e ci tengo molto di evitare di fare questi commenti contro Perla ."

Perla, dal canto suo, si è sfogata il giorno dopo con Greta e Letizia, ammettendo di essere molto dispiacuta per ciò che è successo:

"Mi dispiace solo che per una cosa veramente stupida…Una bambinata come quella che è stata vista a letto che era una curiosità personale che non dipende dal fatto che ti piaccia o meno una persona. Tra l’altro siamo in un contesto piccolo dove questi siamo . Se a me piaceva Alessio ci dovevo perdere la testa perché comunque non è che lo vedi ogni tanto che magari ti può piacere esteticamente…tu qua dentro lo vivi. Non si può proprio paragonare il fatto di piacere o non piacere. Veramente, noi in tugurio abbiamo fatto discorsi…Io mi mangiavo le mani perché era una cosa assurda. Lui ragionava dicendo “se tu non fossi fidanzata con me a te sarebbe piaciuto...

"Ieri avrei preso le valigie e me ne sarei andata, sarei uscita per andare da lui. Se avessi avuto la possibilità l’avrei fatto. Che facevo? Me ne andavo due settimane prima della fine? Mollo? Sarei folle, non me lo perdonerei ma non me lo perdonerebbe nemmeno lui, lo conosco. Perché è folle quello che ha pensato, non lo accetto."

