Grande Fratello, Mirko Brunetti e quel gesto verso Perla Vatiero che sta facendo discutere!

Ieri, al GF, è finalmente entrata come concorrente Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha compiuto verso di lei un gesto che sta facendo discutere molto. Ecco cosa è successo!

Finalmente, nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri sera, su Canale5, Perla Vatiero ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà e ha ritrovato il suo ex fidanzato, Mirko Brunetti. I due avevano avuto modo di rivedersi in video lunedì sera, in un commovente confronto, nel quale avevano ribadito quanto tenessero l'una all'altro, nonostante la piega che aveva preso la loro storia e la decisione di lasciarsi.

GF, Mirko Brunetti dice a Perla di sistemarsi il vestito: gelosia o semplice gentilezza?

L'entrata di Perla nel reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini è stata accolta da grida entusiaste e anticipata già da qualche commento viscido di Giuseppe Garibaldi, che non ha mancato di sottolineare quanto fosse attraente la Vatiero. Ma, a far discutere sul web è stato un gesto inaspettato compiuto da Mirko Brunetti verso Perla.

L'ex concorrente di Temptation Island aveva già dimostrato una certa gelosia verso Perla quando aveva avvisato Garibaldi di non provarci nemmeno a corteggiare Perla e così, quando il suo vestito, nel corso della serata, si era sollevato leggermente mettendo in mostra le gambe della fidanzata, seduta sui divanetti della sala relax, aveva fatto cenno alla ragazza di tirarselo giù e coprirsi. Sul web si sono scatenati commenti e meme sulla questione, perché le fan della ship hanno visto in questo gesto una dimostrazione di gelosia e quindi di interesse nei confronti della ragazza. E, ovviamente, si spera in un ritorno di fiamma tra loro due.

Ma altri, al contrario, hanno sottolineato come questo comportamento sia inammissibile, proprio perché, essendosi lasciati, Mirko non ha alcun diritto di dire a Perla come comportarsi. Chi avrà ragione?

Non Mirko che fa cenno a Perla di coprirsi, iniziamo col botto #perletti #grandefratello pic.twitter.com/9AbcPMdaDL — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) November 16, 2023

