Grande Fratello, Mirko Brunetti e Ciro Petrone rivelano cosa succede nella Casa dopo la chiusura della diretta

I due ex concorrenti del Gf svelano: "Dopo le 2, che spengono le luci, c'è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni".

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo sabato 23 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, gli ex concorrenti Mirko Brunetti, Ciro Petrone e Angelica Baraldi hanno fatto una live su TikTok in cui si sono lasciati andare a delle rivelazioni inedite.

Le rivelazioni di Mirko Brunetti, Ciro Petrone e Angelica Baraldi

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha deciso di fare una live su TikTok insieme ai suoi amici Ciro Petrone e Angelica Baraldi. Live in cui i tre protagonisti dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno svelato cosa succede dopo le 2 di notte nella Casa quando viene interrotta la diretta. Il primo a prendere la parola è stato l'ex di Perla Vatiero:

Non è che tra noi parliamo solo di notte, però le cose cambiano. Dopo le 2 che spengono le luci è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni. Ci veniva molto più spontaneo rivelare le nostre cose e parlare sottovoce. Ci piaceva, era più intima come situazione. Era un momento più confidenziale rispetto al giorno.

A fargli eco Angelica e Ciro. Proprio il giovane e amato attore, come riporta Biccy, ha confessato:

C’era più confidenza e intimità. Effettivamente veniva naturale anche confidarsi. Certo, non c’è la diretta con i canali, ma dalla regia vedono. Ok, sai che ti vedono, ma è come se tu in quei momenti dimenticassi le telecamere. Infatti oltre alle confessioni uscivano anche un sacco di cose divertenti. Inciuci, cose di questo tipo. Ci sentivamo un po’ più liberi di parlare, inciuciare e credo che sia anche normale.

