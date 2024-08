Grande Fratello, Mirko Brunetti come postino a C'è Posta per Te?

Gossip TV

Saltato il trono di Uomini e Donne, Mirko Brunetti potrebbe affiancare Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo nel ruolo di postino nel people show di C'è Posta per Te.

Mirko Brunetti a C'è Posta per Te? L'ultima indiscrezione sull'ex fidanzato di Perla Vatiero

E' questo l'ultimo rumors sull'ex noto gieffino dell'ultima edizione del Grande Fratello la cui storia, ormai terminata con Perla Vatiero, ha infiammato il gossip degli ultimi mesi. Il nome di Brunetti era stato dato insistentemente come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne e avrebbe anche sostenuto il provino, non convincendo però gli autori e Maria De Filippi.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questa notizia, quindi rimane un'indiscrezione da trattare con cautela. Tuttavia, questa ipotesi non è da escludere, poiché il futuro televisivo di Mirko potrebbe proseguire con questa nuova opportunità. Anche Deianira Marzano, nota per le sue analisi di gossip, ha commentato l'argomento, esprimendo un'opinione condivisa da molti spettatori. La Marzano ha ricevuto un'altra segnalazione riguardo a Brunetti, avvistato da un fan alla sagra del peperoncino a Rieti, in compagnia di suo fratello e sua cognata. "Se davvero dovesse diventare il nuovo postino di C’è posta per te, lo vedrei bene in quel ruolo," ha scritto l'esperta di gossip, alimentando ulteriormente le aspettative.

Mentre alcuni fan sperano ancora in un loro ritorno di fiamma, il rumor su Mirko come nuovo postino di C’è posta per te inizia a farsi strada. Se così fosse, Mirko troverebbe una nuova opportunità per rimanere sotto i riflettori televisivi, entrando a far parte di uno dei programmi più seguiti di Canale 5.

Secondo Alessandro Rosica, altro esperto del settore, Brunetti avrebbe sostenuto diversi provini per tornare ancora una volta sul piccolo schermo. Le sue ambizioni infatti sarebbero quelle di restare nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello.

Dal tronista a postino a C’è posta per te….Fra poco diranno che ha fatto il provino per Amici sezione ballo😂😂😂#perletti pic.twitter.com/aHtJzJLSzk — Perletti (@Perlettilove23) August 30, 2024

