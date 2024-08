Grande Fratello, Mirko Brunetti avrebbe lasciato Perla Vatiero per andare sul trono di Uomini e Donne

Gossip TV

Nuovo Tv e tanti esperti di gossip ne sono sicuri: l'ex gieffino Mirko Brunetti conosciuto per la sua partecipazione alla scorsa edizione di Tempation Island, punterebbe dritto al trono di Uomini e Donne.

Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi tornerà ad animare il pomeriggio del piccolo schermo, appassionando milioni di telespettatori che da più di due decenni seguono con passione le vicende del programma.

Uomini e Donne, Mirko Brunetti: continuano le indiscrezioni, l'ex gieffino sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Come accade da sempre prima della nuova edizione, nelle ultime settimane è iniziato il toto-nomi dei possibili tronisti e c'è un nome ormai ricorrente che sarebbe quello di Mirko Brunetti, ex gieffino dell'ultima edizione del Grande Fratello e conosciuto conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata Perla Vatiero con cui era tornato insieme per poi lasciarsi definitivamente di recente.

Prima che tornasse insieme a Perla, Mirko in un'intervista rilasciata a Chi, aveva dichiarato:

"Se parteciperei a Uomini e Donne ? Sono molto sincero di dico di sì, magari non adesso, ma lo farei volentieri. Però specifico che parteciperei come tronista e non come corteggiatore “.

Oggi, secondo il settimanale Nuovo Tv, Brunetti avrebbe persino deciso di lasciare la Vatiero per sedersi sulla poltrona rossa del dating show:

"Mirko e Perla, lui l’ha mollata e adesso punta a Uomini e Donne. Tra le fan della coppia c’è chi non si dà pace per la loro rottura. Adesso spuntano nuovi retroscena sull’addio di Mirko Brunetti a Perla Vatiero".

Stando a quanto ha riporato l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, il 26enne originario di Rieti sta provando in tutti i modi ad entrare nel mondo dello spettacolo:

"Mirko come tanti altri dopo aver assaggiato questo mondo ha capito di esserne attratto sempre di più. Le sta provando tutte. Provini su provini. Email su email. Chiamate su chiamate. Nulla contro. Ma almeno non fate i finti ipocriti. Siete tutti uguali. Andate a lavorare ma sul serio però"

