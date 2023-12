Grande Fratello, Massimiliano Varrese rivela: "Lei non mi è indifferente, esteticamente mi piace da morire"

Gossip TV

Massimiliano Varrese rivela al Gf di essere ancora attratto dalla sua ex Monia La Ferrera.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 23 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Massimiliano Varrese si è confrontato con Perla Vatiero rivelandole di essere ancora attratto dalla sua ex compagna e nuova concorrente Monia La Ferrera.

Massimiliano ricorda la sua storia d'amore con Monia

Tempo di confessioni per Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Perla Vatiero, il discusso concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ricordato la sua passata storia d'amore con Monia La Ferrera e fatto un confronto con la sua ultima compagna Valentina:

Qua dentro hai tanto tempo per pensare...Non voglio metterla in difficoltà, io sono molto rispettoso, abbiamo una figlia e non voglio fare cose che possono minare il nostro equilibrio. Con Monia c'è quella complicità pazzesca, che mi ero quasi dimenticato. È stata una bellissima storia. Ci siamo lasciati perché io non stavo bene in quel periodo. Lei aveva 20 anni, alla luce di oggi, ricordandomi come si comportava e quello che diceva, ritrovo in lei la maturità di oggi. Era già bella quadrata all'epoca, stavamo proprio bene...sono contento che si sta vivendo la Casa a suo modo...

E sulla possibilità di un ritorno di fiamma tra loro, Massimiliano ha dichiarato:

È ovvio: ci guardiamo, ci capiamo e sappiamo quello che pensiamo. Però ci stiamo osservando da lontano, credo sia la cosa più intelligente. Sia lei che io abbiamo avuto delle belle batoste. Può anche non avvenire niente. Magari restiamo migliori amici. In alcuni momenti non mi è indifferente, mi verrebbe voglia di abbracciarla. Esteticamente mi piace da morire. Se ci deve essere un avvicinamento deve essere spontaneo e non condizionato.

