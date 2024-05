Grande Fratello, Massimiliano Varrese lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi con il suo singolo Fai Clap Clap!

Gossip TV

Con un discusso annuncio sui social, l'ex concorrente del GF Massimiliano Varrese ha pubblicato il suo singolo Fai Clap Clap e al suo interno sembra esserci una palese frecciatina a Beatrice Luzzi.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha pubblicato un singolo: Fai Clap Clap che contiene una strofa che è una palese frecciatina contro una delle sue "nemiche" all'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: stiamo parlando di Beatrice Luzzi.

GF, Fai Clap Clap è il nuovo singolo di Massimiliano Varrese: la canzone contiene una frecciatina a Beatrice Luzzi?

Il guru della Casa di Cinecittà, com'è stato soprannominato Massimiliano Varrese, ha deciso di pubblicare il suo nuovo singolo, Fai Clap Clap, che racconta proprio dell'esperienza vissuta al GF. E non sembra mancare al suo interno una palese frecciatina alla nemica giurata dell'attore: la vincitrice morale del reality Beatrice Luzzi.

A notarlo sono stati i fan che hanno analizzato le parole della canzone e hanno osservato alcuni riferimenti a quelli dell'ex gieffina. In particolare, una strofa ha colpito molto i followers del reality: "Mi vuoi nominare, mi vuoi eliminare/ Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame/ l'occhio non vede, ma il cuore mi duole /prima mi insulti e poi mi vuoi bene".

In realtà, l'intera canzone sembra essere un tentativo di rivalsa di Massimiliano Varrese per tutte quelle che, a suo dire, erano vili calunnie sul suo conto . Anche il post che su Instagram ha annunciato l'uscita del singolo presentava diversi riferimenti all'odio ricevuto e alle diffamazioni che lo hanno colpito. Annunciando Fai Clap Clap, infatti, Varrese ha deciso di dire la sua anche sui "bulli da tastiera" come li ha definiti che hanno cercato di affossarlo.

GF, l'inimicizia tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: l'ex gieffino si vendica con Fai Clap Clap?

Nella casa del GF, tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese era nata una forte ostilità: i due gieffini, infatti, si sono fatti la guerra per settimane e con il passare dei mesi, quasi all'unanimità, l'intera casa si era schierata contro l'attrice. Varrese, tuttavia, non aveva attirato le simpatie del pubblico: prima la vicenda con Heidi Baci e poi l'ostilità con Beatrice e diverse sue affermazioni misogine e sessiste avevano spinto i fan a non tenerlo in particolare simpatia.

Tuttavia, l'ondata di odio social che si era riversata verso il gieffino aveva preoccupato la famiglia di Varrese. In un'intervista a Fanpage.it, infatti, la sorella, la zia e la madre del gieffino hanno dichiarato quanto fossero preoccupate per la sua reazione una volta che avesse lasciato la casa.

Verso la fine del programma i rapporti tra Beatrice e Massimiliano sembravano essersi appianati, ma con il nuovo singolo sembra che il guru abbia deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sul web intanto l'ironia del web non si è fatta attendere e sono esplosi i commenti dei fan contro il singolo e "l'ossessione del guru per la regina rossa".

