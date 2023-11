Grande Fratello, Massimiliano Varrese inferocito attacca Anita Olivieri e Letizia Petris: "Per colpa vostra Alex..."

Gossip TV

Nel corso della giornata di oggi, al GF, Massimiliano Varrese ha attaccato Anita Olivieri e Letizia Petris per una motivazione molto semplice e che riguarda Alex Schwazer. Ecco cosa è successo!

Non sembrano aver fine le polemiche e le tensioni nella casa del Grande Fratello e, come sta accadendo da qualche giorno a questa parte, sembra che a generarle sia Massimiliano Varrese. L'attore, infatti, dopo aver avuto un confronto acceso con Rosy Chin qualche giorno fa, nel corso della giornata di oggi, si è scagliato infuriato contro Anita Olivieri e Letizia Petris. Il motivo? Le due inquiline avrebbero...terminato tutta l'acqua calda!

GF, Massimiliano Varrese furioso contro Anita e Letizia: "Avete finito tutta l'acqua calda!"

Durante il pranzo di oggi, sabato 11 novembre, Massimiliano si è presentato nella sla pranzo in accappatoio per riferire che lui e Alex Schwazer si erano dovuti lavare con l'acqua fredda, perché qualcuno aveva terminato tutta l'acqua calda a disposizione. La colpa era ricaduta immediatamente contro Letizia Petris e Anita Olivieri: in effetti, le due gieffine avevano trascorso diverso tempo a ballare e scherzare sotto la doccia.

Infastidito, Varrese ha chiesto loro di darsi una regolata, risultando pesante e polemico:

"Volevo chiedervi di non perdere tempo sotto l'acqua calda. Perché poi arriva la gente dopo e la fa fredda, la doccia, come Alex."

Mentre Letizia ha preferito tacere per non innescare una nuova polemica, Anita - che in questi giorni è stata ai ferri corti con l'attore - ha invece replicato, ironizzando sulla pesantezza di Varrese e provocandone la reazione:

"Quello che è successo è molto grave, perché c'è Alex che si è fatto due ore di allenamento e farsi la doccia ghiacciata non è piacevole. Lo dico anche per me che me la sono fatta anche io fredda. Non penso a casa vostra consumiate l'acqua bollente e l'elettricità in questo modo, anche se è gratis."

