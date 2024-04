Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Con qualcuno ti perdi non è che si può andare d’accordo con tutti"

Gossip TV

L'attore romano, Massimiliano Varrese, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, ha risposto ad alcune curiosità dei follower tornando a parlare anche di Heidi Baci, attuale concorrente del Big Brother albanese e con la quale, nel reality show targato Mediaset, ci sono stati diversi problemi che hanno coinvolto anche la famiglia della 26enne originaria di Chieti.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "L'Isola? Mi piacerebbe partecipare"

Varrese ha parlato dei gli ex concorrenti e con chi è rimasto in contatto:

"Ragazzi lo sapete, io sono sempre andato d’accordo con tutti, anche quando discutevo, ma perché quello fa parte del mio carattere e della vita, soprattutto in una condizione del genere. Sapete che io non sono uno che le manda a dire, ma devo dire di essere rimasto in contatto con tutti. Proprio ieri ho sentito Sergio, ci siamo fatti una videochiamata, ci siamo fatti ovviamente un sacco di risate e ci siamo detti di rivederci presto, anzi non vedo l’ora di rivedere Sergio perché per me è stato molto importante. Mi ha fatto fare delle grasse risate e mi ha alleggerito molto la vita negli ultimi due mesi, perché abbiamo preso confidenza piano piano, ci siamo avvicinati piano, tante risate con Sergio."

L'attore, che non si è ritrovato spesso nelle recenti reunion degli ex gieffini ha poi confidato:

"Fuori c’è la vita, lavori diversi, città diverse. Ci stiamo ancora riadattando alla vita, per molti di noi è stata un’esperienza molto molto forte, che ti segna e se non lo si vive non lo puoi capire, un po’ come quando ti dicono se non hai un figlio non lo puoi capire, è così. Dopo quasi sette mesi siamo tornati tutti alle nostre vite quindi è normale, però vedo che tanti si stanno incontrando e anche io mi sono incontrato. Poi non è che si può andare d’accordo con tutti, è normale che con qualcuno ti perdi, ma è la vita che ti porta su altre strade, anche con gli amici di scuola… non è così?"

A chi gli ha domandato perché non ha ma parlato o non si sia mai difeso dalle accuse della Baci, l'ex gieffino ha pubblicato un emoticon lasciando intendere di non poter rivelare nulla.

Parlando di altri reality show, Varrese ha dichiarato:

"L'Isola? Mi piacerebbe partecipare, questo l’ho sempre detto, anche perché lì starei in contatto con la natura e sarebbe molto più facile del Grande Fratello, anche a detta di Marco Maddaloni che ha spiegato che lì non c’è lo stress psicologico che c’è nella Casa, ma c’è uno stress molto più fisico. Comunque lì mi potrei isolare bene se mi fanno girare le scatole. Anche Pechino Express farei. Devo dire che questa inversione di tendenza della mia carriera dove passo dalle cose intellettuali, di nicchia, da autore, a quelle più commerciali, a questo tipo di esperienze nuove mi piace. Non l’avevo mai preso in considerazione, ma dopo il Grande Fratello posso fare di tutto. Mi piacerebbe e anche con Ciro Petrone una volta ci siamo detti di andare a Pechino, ma non in questo momento se no mia figlia mi caccia e avrebbe ragione. Però mi piacciono le sfide, le prove, lo sapete, mi devo sempre mettere alla prova, migliorare, crescere, evolvere."

