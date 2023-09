Grande Fratello, Massimiliano Varrese cerca un chiarimento con Valentina Modini: "Quello che hai detto l'altra sera..."

Gossip TV

Nel corso della puntata di lunedì del GF, Massimiliano Varrese e Valentina Modini hanno avuto un acceso scontro. Ecco come hanno deciso di chiarire.

La puntata di lunedì del Grande Fratello si è aperta con il confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci: la chimica che era nata tra i due aveva fatto chiacchierare i fan del reality condotto da Alfonso Signorini e gli inquilini della Casa di Canale5, ma un passo indietro della gieffina aveva provocato degli attriti con il vippone. Deciso a chiarire la situazione tra loro, Signorini aveva ripercorso le tappe della loro conoscenza in questi primi giorni nella casa e chiesto un chiarimento a entrambi sui rispettivi sentimenti.

GF, Massimiliano Varrese e Valentina Modini a confronto: "Non puoi dire queste cose, ho una figlia a casa..."

Durante il confronto tra Heidi e Massimiliano è emerso che la gieffina non nutre alcun interesse nei confronti del vippone, nonostante si senta lusingata dalle sue attenzioni. Nella casa, gli inquilini si erano divisi tra chi prendeva le parti di Massimiliano, affermando che i suoi sentimenti non erano frutto di una strategia, ma di un colpo di fulmine. Tra le ragazze, invece, c'era chi come Valentina Modini, che ha stretto un certo legame con Heidi, ha sostenuto che Massimiliano aveva messo con le spalle al muro la gieffina, risultando troppo invadente. Le parole della non vip avevano scatenato la rabbia di Varrese che aveva esordito con un secco:

"Piano con le parole, non puoi dire cose del genere"

Durante il daytime del GF, l'attore ha chiesto alla nip un chiarimento, dichiarandosi dispiaciuto per i toni usati nei suoi confronti:

"Ritornando a ieri, mi dispiace molto, so che non l'hai detto con l'intenzione...hai capito tutto. Quindi, siamo sereni. Mi dispiace se ho alzato i toni, ma era una bomba dopo l'altra ieri."

Anche Valentina ha ammesso di sentirsi dispiaciuta per la situazione con Heidi:

"Penso che se Heidi ti avesse ricambiato saresti stato più sereno e quindi non avresti fatto quella scena. Il senso era per riportarti alla normalità del gesto. Mi dispiace passare per una che non sa usare le parole"

Varrese ha ammesso che il suo commento l'ha comunque ferito, perché si era trovato in una situazione imbarazzante e al di fuori del programma ha una figlia che lo aspetta:

"Stava passando un messaggio per me in quel momento che non doveva passare. Ho compreso che non c'erano intenzioni, basta. Ti ho sempre fatto complimenti da quando sei qua dentro. Siamo qua, ne parliamo tranquillamente: è stupido mettere un muro"

