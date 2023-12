Grande Fratello, Massimiliano Varrese a rischio squalifica? C'entra una frase su Vittorio Menozzi

Gossip TV

Nella casa del GF, Massimiliano Varrese è di nuovo nei guai, questa volta per una frase su Vittorio Menozzi.

Massimiliano Varrese potrebbe essere nei guai e rischiare la squalifica dalla casa del Grande Fratello? Sicuramente il gieffino rischia una sanzione, vista l'infelice battuta che ha lanciato su Vittorio Menozzi.

GF, Massimiliano Varrese e la pessima battuta contro Vittorio Menozzi

Varrese è di nuovo al centro delle polemiche: il concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini è stato già duramente ripreso dal conduttore per aver pronunciato alcune frasi ingiuriose contro Beatrice Luzzi, tanto da sollevare un polverone mediatico non indifferente, con diverse influencer e attiviste contro la violenza sulle donne che si sono schierate apertamente contro di lui.

Dopo la minaccia di una squalifica, Varrese ha chiesto scusa, anche se le sue parole non hanno convinto nessuno e a buon ragione, considerando cosa ha combinato ora. Nel corso della giornata di oggi, infatti, quando le gieffine sono state convocate tutte nel confessionale, durante un momento relax in cui erano tutti riuniti in salotto. Mentre le donne della casa si dirigevano verso il confessionale, Varrese si è girato verso Vittorio Menozzi e ha detto al modello:

"Tu però no, eh!"

Non si tratta della prima battuta infelice che i gieffini rivolgono al modello: anche Mirko Brunetti non aveva risparmiato commenti palesemente omofobi verso Menozzi e questa ulteriore mancanza di rispetto ha spinto i fan del modello sui social a chiedere a gran voce la squalifica di Massimiliano Varrese.

Gf: ‘Tutte le donne in confessionale’

Guru: Vittorio tu no eh?…

Battuta omofoba che nasconde un atteggiamento da primadonna che non riesce a primeggiare.

Sto tipo andava squalificato e basta.#GrandeFratello pic.twitter.com/ues3Bgbi4I — Ma Dai (@davidsdvd1) December 19, 2023

