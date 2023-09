Grande Fratello, Maria Monsé si scaglia contro Beatrice Luzzi: "Le ho mostrato gentilezza, invece lei..."

Gossip TV

Maria Monsé si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social contro la concorrente del GF Beatrice Luzzi. Ecco cosa ha detto.

Beatrice Luzzi si conferma tra le concorrenti più forti e chiacchierata di questa rinnovata edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini è tornato in onda su Canale5 in una nuova veste, riportando in auge il format originario, con concorrenti misti vip e nip e una politica della caccia al trash che, almeno per il momento, non ha premiato al 100% gli ascolti. Tuttavia, grazie all'attrice ed ex volto di alcune delle fiction italiane di maggior successo dei primi anni 2000, sembra che qualcosa si smuova. Infatti, oltre a generare polemiche per il suo atteggiamento forte in casa tra le altre concorrenti, Beatrice Luzzi è finita nel mirino anche di qualche ex vippona che ha avuto da ridire sul suo comportamento. Ad averla attaccata sui social è stata, infatti, un'ex gieffina: Maria Monsè.

GF, Maria Monsè attacca Beatrice Luzzi: "Ecco come ha ricambiato la mia gentilezza"

Concorrente dell'edizione del GFVip del 2021, Maria Monsè ha deciso di pubblicare un lungo sfogo contro Beatrice Luzzi su Instagram. Mentre l'attrice viene difesa da Stefania Orlando, che si è scagliata contro Rosy Chin, definendola falsa e subdola, in difesa della Luzzi, l'ex vippona ha deciso di dirne quattro alla collega di reality. Nel corso della puntata di lunedì 18 settembre, Beatrice Luzzi ha ricevuto diverse nomination dai suoi coinquilini che non hanno particolarmente apprezzato la sua schiettezza e il suo modo di fare, coalizzandosi così nell'eliminarla.

In una storia pubblicata sul suo profilo, Maria Monsè ha fatto riferimento alle numerose nomination che ha ricevuto la gieffina, commentando che non solo i suoi compagni di reality hanno dovuto affrontare il suo "umore altalenante", ma anche lei e dopo che le aveva dimostrato amicizia e gentilezza:

"Ho visto che al GF è stata una delle più nominate della Casa. Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo (motivo per cui l'ho invitata a tutti i miei eventi, compresa la festa di compleanno di mia figlia Perla, avendomi detto che ha dei figli quasi coetanei di Perla). Come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! Ps: aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e di farle il piacere di diffondere la convocazione per l'assemblea della Costa Smeralda"

Come riporta Novella2000, la Monsè è stata raggiunta da Biccy.it e ha confermato che tra lei e Beatrice Luzzi i rapporti erano sempre stati cordiali, nel corso degli anni, perciò, la piega che aveva assunto nei suoi confronti risultava davvero inspiegabile!

