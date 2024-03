Grande Fratello, Marco Maddaloni: "Il più furbo è Giuseppe Garibaldi"

Gossip TV

Marco Maddaloni, dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello in seguito alla morte del suocero, ha detto la sua su alcuni suoi ex compagni d'avventura nel reality show targato Mediaset. Il campione judoka, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha rivelato chi vorrebbe vincesse il programma e anche chi, secondo lui, è il più stratega.

"Vorrei che vincesse Paolo. Ha fatto un Grande Fratello silenzioso ed educato e sinceramente penso che a volte l’educazione, la sincerità e la pulizia debbano essere premiate."

L'ex gieffino ha parlato anche di Rosy come la persone più importante nel suo percorso e come la cuoca italo-cinese sia "un esempio per i giovani. E’ stata veramente un’amica leale e una grande scoperta".

"Il più furbo della casa era Giuseppe, in senso positivo. Riusciva ad inserirsi in certe dinamiche molto divertenti infatti in puntata usciva spesso in maniera anche simpatica" ha inoltre rivelato Maddaloni.

" Simona Tagli? Lei spesso esce fuori dal gioco, va un po’ troppo sul personale- ha infine aggiunto lo sportivo - Il momento più bello? L’uscita, l’abbraccio di Paolo, di Letizia e degli altri ragazzi mi hanno fatto capire che i sentimenti che ci siamo passati erano veri. Se tornassi indietro rifarei uguale lo stesso percorso."

Marco, a Verissimo, ha confidato il momento in cui è stato chiamato prima di dover dire addio al suocero:

"Mi hanno chiamato in confessionale come si fa sempre dopo la puntata, ma ho capito che questa volta era completamente diverso. Mi sono spaventato ho fatto una corsa all'ospedale con la paura che non arrivassi in tempo, per fortuna sono riuscito a salutarlo. Il problema non è di chi va via, è di chi resta si dice a Napoli, e io voglio stare vicino a mia moglie Romina, mia suocera, i miei bambini [...] La scelta di andare via dalla Casa mi ha fatto un po' soffrire perché è come se li avessi abbandonati proprio nell'ultimo miglio di questa grande corsa."

