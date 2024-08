Grande Fratello, Manila Nazzaro dopo le nozze con Stefano Oradei: "Voglio lottare per un figlio a 46 anni"

Gossip TV

L'ex concorrente del GF Manila Nazzaro, dopo essere convolata a nozze con Stefano Oradei, ha rivelato di desiderare un figlio dal marito e di essere disposta a tutto pur di diventare madre. Ecco cosa ha raccontato!

L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex Miss Italia Manila Nazzaro è convolata a nozze con il compagno Stefano Oradei da qualche mese e sembra che la coppia abbia intenzione di allargare la famiglia e provare a lottare per avere un figlio. A svelarlo è stata l'ex gieffina, che ha ammesso di essere disposta a tutto pur di ottenere un figlio a 46 anni.

GF, Manila Nazzaro svela: "Ho 46 anni, ma sono disposta a tutto pur di avere un figlio da Stefano Oradei"

In un'intervista al settimanale Di Più l'ex concorrente del GF, Manila Nazzaro, ha rivelato che vorrebbe allargare la famiglia e avere un figlio dal marito Stefano Oradei, conosciuto dopo l'esperienza nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. La coppia è convolata a nozze lo scorso 13 maggio 2024 e a distanza di qualche mese l'ex Miss Italia si è detta disposta a tutto pur di realizzare il suo desiderio di maternità e avere altri figli. Manila, infatti, è già mamma di due ragazzi, Nicolas (che ha da poco compiuto 18 anni) e Francesco Pio, avuti con il primo marito, l'ex calciatore Francesco Cozza, ma vorrebbe sperimentare nuovamente la maternità e avere un bambino con il marito, il ballerino Stefano Oradei.

Al settimanale, infatti, Manila ha ammesso, consapevole che a 46 anni potrebbe non essere facile avere un bambino, di essere disposta a tutto pur di realizzare questo desiderio e affidarsi anche alle cure mediche. Al momento, ha raccontato l'ex Miss Italia, lei e Stefano si stanno sottoponendo a diversi controlli e che il loro sogno di allargare la famiglia è più forte che mai:

"Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica"

GF, Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo le nozze: "Il cuore ci scoppia di gioia"

Stefano e Manila sono convolati a nozze il 13 maggio 2024 e sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo durante una delle ultime puntate della trasmissione. Alla conduttrice, Manila ha rivelato di essere al settimo cielo e che sposare Stefano è stato un sogno che si è realizzato e che i due non potrebbero essere più felici:

"Stiamo vivendo una favola. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola"

Tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti in un momento particolare, entrambi single dopo tanti anni di relazione e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che inizialmente era molto timorosa nel lasciarsi andare, proprio volendo far trasparire la sua parte razionale. Poi l’amore è sbocciato e in breve tempo i due hanno deciso di sposarsi, prima al comune e poi con una bellissima cerimonia a Villa Miani, a Roma, il 13 maggio. Ma, come ha confessato il ballerino, avrebbe voluto sposarsi molto prima, perché aveva realizzato immediatamente che Manila era la donna della sua vita.

Anche l'ex gieffina ha ammesso di aver compreso che Stefano era la sua persona:

"Dopo il matrimonio in Campidoglio, mi ha fatto trovare una lettera d'amore e un solitario. Lui è una sorpresa continua. Succede che le cose belle arrivano. A volte penso che me lo sono meritato questo ragazzo"

