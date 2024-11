Grande Fratello, Luca Calvani sbotta dopo la diretta: "Finalmente sono usciti allo scoperto" (VIDEO)

Gossip TV

Infastidito e deluso per le nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Luca Calvani ha sbottato e accusato Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta di aver messo in atto una strategia di gioco molto chiara.

Le Nomination della dodicesima puntata del Grande Fratello hanno portato con sé delusioni e malcontenti.

Luca Calvani contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Le nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello hanno destabilizzato Luca Calvani. Infastidito e deluso, il concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di confrontarsi con alcuni suoi compagni di avventura e analizzare bene il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato, che ha preferito penalizzare lui per salvare Federica Petagna.

Luca è infatti convinto che sia Lorenzo che Shaila stiano attuando delle strategie ben precise nella Casa del Gf e che si siano avvicinati alla discussa protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, al centro del triangolo amoroso con Alfonso D'Apice e il tentatore Stefano Tediosi, solo ed esclusivamente per questioni legate al gioco:

Finalmente sono usciti allo scoperto, me l'aspettavo. Non proteggono il gruppo. Adesso la gente ha capito come sono, gli fa più comodo lei (riferendosi a Federica ndr). Sono determinati...Loro stanno giocando e giocano molto bene. Il punto è che stasera l'hanno fatta più sporca di altre volte. Potevano proteggere il gruppo, invece hanno agito così...fa troppo comodo Federica a lei.

A schierarsi dalla parte di Luca è arrivata la showgirl Pamela Petrarolo, che ha ammesso di aver votato Federica per salvare i suoi coinquilini. Mariavittoria Minghetti ha sottolineato invece come Lorenzo faccia molto attenzione agli schieramenti presenti nella Casa del Gf. Avendo notato un distacco da parte dell'attore ha voluto penalizzarlo: "Lui gioca molto a fazioni". Come proseguirà la convivenza precaria tra gli inquilini?

Le lacrime di Federica Petagna

Nella Casa del Grande Fratello iniziano a crearsi sempre più fazioni e le nomination di ieri sera sono state una chiara conferma. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembrano aver messo in atto una strategia per fare fuori dal gioco Luca Calvani. I due discussi concorrenti, infatti, hanno deciso di nominarlo e salvare la nuova arrivata Federica Petagna.

Ma l'attore non è stato l'unico a rimanerci male per i voti ricevuti durante l'ultima puntata del reality show. L'ex fidanzata di Alfonso D'Apice, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a uno sfogo con Shaila in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Profondamente amareggiata, Federica ha ammesso di non fidarsi di nessuno e di essere rimasta delusa da tutti. Il pubblico deciderà di salvarla o eliminarla dal gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

