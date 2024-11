Grande Fratello: Lorenzo, Yulia e Shaila senza freni, critiche e commenti sugli altri concorrenti (VIDEO)

Gossip TV

Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Shaila Gatta espongono il proprio punto di vista nella Casa del Grande Fratello su Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti, Le Non è la Rai, Federica e Alfonso di Temptation Island.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche la ballerina Shaila Gatta che, nelle ultime ore, si è appartata con Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Giglio e puntato il dito contro alcuni inquilini della Casa.

Le critiche di Shaila, Lorenzo, Yulia e Giglio

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha stravolto gli equilibri nella Casa del Grande Fratello, che sembra essersi divisa a metà. Dalla loro parte si sono schierati Yulia Bruschi e Giglio che, appartati nella notte con la ballerina e il modello milanese, si sono lasciati andare a delle forti considerazioni sugli altri concorrenti. Il primo a finire nel mirino dei quattro gieffini è stato Luca Calvani, che è stato accusato di essere falso e ambiguo.

"È normale che poi diffidiamo di lui. È un giocatore anche lui" ha affermato Lorenzo seguito da Shaila "Se pensi delle cose dille anche durante i giorni in Casa". Dopo aver criticato Luca, i concorrenti hanno puntato il dito contro Mariavittoria Minghetti, Le Non è la Rai, Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Per quando riguarda la fiamma di Tommaso Franchi, tutti hanno concordato sul fatto che lei stia proseguendo questa avventura mettendo in atto una strategia ben precisa. "Se hai una strategia, non venire a dire a me che gioco" ha affermato l'ex velina di Striscia la Notizia lanciando una frecciatina alla gieffina.

A farle eco Giglio, che sembra avere le idee molto chiare su Mariavittoria: "È brava a fare del vittimismo e a fare del gossip". È stata poi la volta de Le Non è la Rai. Se Luca ha ammesso di aver stretto un legame forte con Eleonora Cecere, il milanese ha commentato l'atteggiamento di Ilaria Galassi accusandola di essere troppo dipendente da Pamela Petrarolo: "Stenta a prendere posizione facilmente".

Giglio e le parole su Federica e Alfonso

A proposito di simpatie e di antipatie nate nella Casa del Grande Fratello, Giglio ha espresso il suo pensiero sui due ex protagonisti della stagione estiva di Temptation Island. "Di loro non mi interessa sapere più di quello che so" ha confessato il concorrente, certo di non voler approfondire la conoscenza con Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Come reagiranno i diretti interessati? Ricordiamo che nel corso della prossima puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5, entrerà nella Casa come concorrente ufficiale il tentatore Stefano Tediosi. Un ingresso che, senza ombra di dubbio, stravolgerà le dinamiche del gioco!

