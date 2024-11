Grande Fratello, Lorenzo Spolverato infastidito da Stefano Tediosi: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Cambiano gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. Con grande sorpresa di tutti, Lorenzo Spolverato ha puntato il dito contro l'ex tentatore Stefano Tediosi per una battuta fatta da quest'ultimo alla sua amata Shaila Gatta.

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Stefano Tediosi è finito nel mirino di Lorenzo Spolverato. Il motivo? L'ex discusso tentatore di Temptation Island sembra aver fatto una battuta maliziosa a Shaila Gatta che ha infastidito, e non poco, il concorrente milanese.

I dubbi di Lorenzo su Stefano

Non c'è pace per Stefano Tediosi al Grande Fratello. Dopo Alfonso D'Apice e Federica Petagna, che nelle ultime ore gli ha confessato di voler continuare il suo percorso nella Casa da sola lontana dai suoi pretendenti, il tentatore dell'ultima stagione di Temptation Island è finito nel mirino di Lorenzo Spolverato. Il motivo? La confidenza inaspettata fattagli da Shaila Gatta.

Tutto è nato quando Shaila ha confidato a Lorenzo che Stefano l'avrebbe invitata a fare un bagno in vasca con lui, ma ha rifiutato per rispetto suo e per l'inaspettata battuta dell'ex tentatore di Temptation Island. L'invito del ragazzo non è stato per niente apprezzato né dalla ballerina, né tanto meno dal concorrente milanese, che ha chiesto dei consigli ai suoi compagni di avventura: "Aiutatemi a capire voi. Ho rapporto, ma lo conosco da poco".

Se per Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti, Shaila ha confidato questa cosa a Lorenzo per farlo ingelosire, per Alfonso l'ex velina di Striscia la Notizia l'ha fatto per mettere in guardia il suo fidanzato da una persona che credeva amica. Un pensiero che non è stato condiviso da Javier Martinez. Secondo l'argentino, infatti, non ci sarebbe né malizia, né strategia dietro a tutto: "Shaila l'ha fatto solo perché glielo voleva raccontare". Il dubbio aleggia ora in Tugurio ma gli uomini ci hanno tenuto a sottolineare che, sebbene abbiano confidenza con le loro coinquiline, non avrebbero mai fatto una battuta del genere.

Lorenzo criticato da un ex volto di Temptation Island

Lorenzo Spolverato, nel bene e nel male, è il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato un ex protagonista di Temptation Island. Stiamo parlando di Antonio Maietta che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, ha detto la sua sulle dinamiche del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e puntato il dito contro il concorrente milanese.

Senza mezzi termini, Antonio ha acccusato Lorenzo di avere un atteggiamento infantile per molti versi e stroncato la sua relazione nata nella Casa del Gf con Shaila Gatta. Mettendo la coppia a paragone con il rapporto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice, l'ex fidanzato di Titty Scialò ha confessato:

In Alfonso e Federica la gente vede amore. Io in Shaila e Lorenzo non vedo nulla. Lorenzo non mi piace, sembra un bambino viziato e mi dispiace per Shaila che sta ancora vicino a lui. Non so se per gioco o per strategia. Se prova qualcosa? Non penso. Non doveva arrivare al Gf per iniziare una relazione.

Ricordiamo che Lorenzo è al televoto insieme ad Amanda Lecciso, Helena Prestes, Stefano Tediosi, Luca Calvani e Shaila Gatta. Chi sarà il preferito del pubblico? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del popolare reality show, che andrà in onda stasera martedì 26 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

