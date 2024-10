Grande Fratello, Lorenzo Spolverato frasi volgarissime rivolte a Shaila Gatta

Gossip TV

Bollettino rosso al GF spagnolo: le dichiarazioni spinte di Lorenzo Spolverato stanno dividendo l'opinione pubblica.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno facendo parlare di sé nel contesto del Gran Hermano, il celebre reality spagnolo, grazie a una relazione che sembra aver superato ogni freno.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato da censura

Durante la loro permanenza in Spagna, infatti, i due concorrenti si sono lasciati andare in modo decisamente passionale, tanto che Lorenzo è finito sotto i riflettori per aver pronunciato frasi decisamente volgari che nelle ultime ore stanno dividendo il pubblico del reality. C'è infatti chi ha giudicato in maniera estremamente negativa le dichiarazioni del giovane milanese, che ha rivolto delle parole all'ex velina davvero insolite e molto audaci, soprattutto in un contesto televisivo.

Poche ore fa, Lorenzo e Shaila erano sdraiati a bordo piscina, visibilmente vicini e complici. In un momento di confidenza, Lorenzo ha lasciato emergere il suo lato più esplicito, pronunciando frasi cariche di desiderio.

"Amore mio mi viene talmente dur* quando ti guardo che non hai idea di dove vorrei ficcartel*. Porca Eva! Sono un torello!" Le sue parole hanno lasciato Shaila sorpresa, anche se la ballerina ha cercato di riportarlo alla realtà, ricordandogli il contesto pubblico in cui si trovavano.

Nonostante l'avvertimento, Shaila non ha nascosto il suo coinvolgimento emotivo, scherzando con Lorenzo: "Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio. Mi squaglio quando mi chiami così. Mi sciolgo tutta qui." Tra battute provocanti e sorrisi complici, i due sembrano ormai immersi in una relazione intensa, che non si preoccupano di nascondere davanti alle telecamere.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Shaila Gatta: "Sta facendo esattamente quello che avevo previsto"

Nel frattempo, l'opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ospite al premio Sorriso Diverso durante la Festa del Cinema di Roma, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Shaila Gatta. L'attrice ha dichiarato di non essere affatto sorpresa dal comportamento della giovane nel reality spagnolo. "Mi chiedete se mi ha stupito vedere come si è comportata al Gran Hermano?" ha detto Beatrice. "No, non mi ha sorpresa per nulla. Avevo già parlato di lei 4-5 settimane fa, e ora sta facendo esattamente quello che avevo previsto."

Luzzi è stata una delle prime a dubitare della sincerità del legame tra Shaila e Javier Martinez, il pallavolista argentino che sembrava essere il suo interesse iniziale.

